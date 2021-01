Antonella Elia insulta Samantha De Grenet: “Una stro**a, borgatara ripulita male, ingrassata e regina del Gorgonzola” (VIDEO)

Antonella Elia contro Samantha De Grenet

È finito davvero male il confronto tra Samantha De Grenet e Antonella Elia durante il 31esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5. L’opinionista ha avuto la possibilità di recarsi nella casa più spiata d’Italia per avere dei confronti diretti con alcuni inquilini. In particolare con la soubrette dopo lo scontro avvenuto sette giorni prima.

E una volta che si sono trovate viso contro viso, la collega di Pupo l’ha praticamente insultata davanti a tutti. “Ma chi ti credi di essere? ‘Sto cavolo? Credi di avere il diritto di parlarmi così? Su di te ho detto la verità. Con te non si parla perché sei una nobile? Ci siamo incontrate tre volte e non ci siamo nemmeno mai parlate”, ha detto l’ex ragazza di Non è la Rai scatenando una serie di polemiche sul web. Infatti, in tanti hanno detto che l’atteggiamento della Elia nei confronti della De Grenet è un vero e proprio body shaming.

L’opinionista affonda Samantha De Grenet

Ma non è finita qui, infatti Antonella Elia una volta entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 si è scatenata con una serie di aggettivi su Samantha De Grenet. L’opinionista del reality show di Canale 5 è andata avanti dritta come un treno senza guardare in faccia a nessuno. “Al massimo della tua carriera hai fatto la regina del Gorgonzola. Un arrogante convinta di poter dare dell’idiota agli altri. Sei un po’ ingrassata comunque, stai cedendo al peso dell’età. Che figo, sono di nuovo nella Casa e ho davanti una str*** ed è bellissimo darle della str***”, ha affermato la donna.

A quel punto la diretta interessata ha risposto in questo modo: “Quanto sei signora”. Ma la collega di Pupo non si è lasciata distrarre dall’intervento della rivale, replicando così: “Sei una borgatara ripulita male. Se potessi entrare dentro, sarebbe un godimento”. (Continua dopo il video)

Antonella Elia critica Andrea Zelletta

Non contento, il conduttore del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha chiesto ad Andrea Zelletta di raggiungere Samantha De Grenet ed Antonella Elia.

Ovviamente, quest’ultima ha espresso il suo giudizio anche sull’ex tronista di Uomini e Donne utilizzando anche con lui un linguaggio molto colorito. L’intervento dell’opinionista però, ha scatenato una serie di malcontenti sul web. In tanti infatti, chiedono l’allontanamento della donna dal reality show di Canale 5.