GF Vip, Antonella Elia affonda Andrea Zelletta: “Hai qualcosa fra le gambe, ti nascondi sempre” (VIDEO)

La Elia asfalta De Grenet e Zelletta

La 31esima puntata del Grande Fratello Vip 5 è iniziata all’insegna delle discussioni. Infatti, nei primi minuti della diretta su Canale 5 Antonella Elia ha chiesto ad Alfonso Signorini di avere dei confronti con alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia. Ovviamente il conduttore non se lo è fatto dire due volte spedendo l’opinionista all’interno dell’appartamento di Cinecittà.

Una volta lì, la donna ha affilato gli artigli rovesciando su Samantha De Grenet tutto il suo odio. Nello specifico, la collega di Enzo Ghinazzi ha fatto intendere con le parole di non sopportare per nulla la soubrette. Naturalmente l’antipatia è reciproca. Ma non è finita qui, infatti subito dopo si è aggiunto anche Andrea Zelletta e anche lui si è beccato degli insulti dalla scatenata Elia.

Antonella Elia contro Andrea Zelletta

Dopo aver insultato Samantha De Grenet, è stato il turno dell’ex tronista di Uomini e Donne. Antonella Elia infatti, ha chiesto di incontrare Andrea Zelletta accusandolo di avere mostrato molto poco della sua personalità nel corso dei quattro mesi vissuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. “Perché non ci fai vedere chi sei?”, gli ha chiesto l’opinionista del reality show di Canale 5. “Ti tieni nascosto, fai finta di prendere parte ai fatti ma non ti esponi mai”, ha continuato la collega di Pupo da enti ad Zelletta esterrefatto.

Subito dopo sono arrivate le accuse sulla gestione del presunto tradimento che lo ha visto coinvolto insieme alla fidanzata Natalia Paragoni. “È successo un fatto la settimana scorsa che è stato molto traumatico. In diretta non hai avuto reazioni e adesso è una settimana che piangi”, ha tuonato l’ex ragazza di Non è la Rai. Ma il diretto interessato ha preso ancora una volta le difese della donna che ama: “Difenderò la mia donna fino alla morte, i chiacchiericci se li porta via il vento”. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web

Anche stavolta il popolo del web si è diviso a metà. Una parte ha apprezzato l’intervento di Antonella Elia nei confronti di Samantha De Grenet ed Andrea Zelletta.

Altri utenti invece, ritengono le parole dell’opinionista volgari ed offensive. Per loro non si può insultare una donna in diretta televisiva davanti a milioni di telespettatori dandole della grassa, borgatara e regina del Gorgonzola.