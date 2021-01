Smantha De Grenet in lacrime dopo lo scontro con Antonella Elia: “Se avessi rivelato quella cosa del tumore”

Antonella Elia asfalta Samantha De Grenet

Samantha De Grenet e Antonella Elia lunedì sera nella casa del Grande Fratello Vip 5 hanno avuto un’accesa discussione dovute alle frecciatine velenose che si sono lanciate reciprocamente nel corso dei quattro mesi di programmazione del reality show di Canale 5.

E è la gieffina ha provato in tutti i modi di mantenere il self control, l’opinionista si è scatenata provocando la nemica prima scherzando sulla sua carriera televisiva, additandola come la regina del Gorgonzola, alludendo ad un vecchio spot pubblicitario. Poi non contenta, l’ha criticata per il suo modo di essere, dandole dell’arrogante e presuntuosa. Per concludere ha commesso anche del bodyshaming dandole della grassa.

Samantha De Grenet scoppia a piangere al GF Vip 5

Sulle altre offese di Antonella Elia, la gieffina ha sorvolato. Ma quando ha toccato il tasto peso, Samantha De Grenet ci è rimasta davvero male. Infatti, subito dopo la lunga diretta su Canale 5 del Grande Fratello Vip 5 la donna è scoppiata a piangere sfogandosi con Stefania Orlando.

“Prima di parlare della fisicità di una persona dovresti fare due domande. Se avessi rivelato quella cosa… Fra donne è brutto, è dalla prima puntata che ce l’ho contro, non so perché”, ha asserito la soubrette in lacrime. La cosa a cui si riferisce l’ex fidanzata di Leonardo Pieraccioni è naturalmente il cancro che ha scoperto di avere tre anni fa e con cui ha combattuto in assoluto silenzio, fino al ritorno sul piccolo schermo con in intervista a Verissimo di Silvia Toffanin nello scorso febbraio.

La replica di Stefania Orlando

Confrontandosi con Stefania Orlando, Samantha De Grenet molto arrabbiata e delusa ha detto: “A differenza di Antonella io non gioco su una cosa che la potrebbe far sentire piccola così, strumentalizzare una cosa che per me è stata una valanga, non si fa. Io ho pensato a mio figlio a casa, non litigo con Antonella Elia se so che mio figlio è a casa che guarda”.

Pronta la replica della bionda conduttrice: “Ci siamo rimasti male tutti in camera, anche Maria Teresa mi ha detto ‘A me piace molto Antonella, ma questa volta no‘. Quella frase non è piaciuta a nessuno, se la poteva risparmiare. Un’offesa gratuita che non c’entra niente”.