GF Vip, Pupo mette in imbarazzo Giulia Salemi con una battuta su Monte: lei reagisce male (VIDEO)

Nella puntata di ieri del GF Vip, Pupo si è reso protagonista di una frase alquanto inopportuna su Giulia Salemi. L’opinionista ha tirato in ballo il suo ex fidanzato, Francesco Monte, dando luogo ad una battuta che non ha fatto ridere nessuno.

Sia i presenti in studio sia quelli nella casa sono rimasti senza parole, al punto che Signorini è stato costretto ad andare avanti cercando di rompere quel ghiaccio che si era creato. Anche il popolo del web non ha affatto reagito bene. Vediamo cosa è successo.

La battuta infelice di Pupo su Monte

Il flirt nato tra Pierpaolo e Giulia sembra essere argomento di grande interesse all’interno del reality show di Canale 5. In molti, però, non possono fare a meno di fare un riferimento alla precedente esperienza dell’influencer e all’analogo percorso a cui ha dato luogo. Di conseguenza, risulta inevitabile tirare in ballo anche Francesco Monte. Durante la diretta di ieri sera, però, Pupo si è reso protagonista di una battuta infelice che ha imbarazzato moltissimo Giulia Salemi.

L’opinionista ha detto che la paura più grande dell’influencer in merito alla relazione con Pierpaolo, risiede nel fatto che teme che tutto possa andare a “monte”. Dinanzi tali parole, Giulia è rimasta in silenzio e si è limitata a lanciare un’occhiata di disapprovazione nei confronti dell’irriverente commentatore di questa edizione del GF Vip. Anche i presenti in studio, che in quel momento sono stati inquadrati, sono rimasti con sguardo perplesso. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Il web difende Giulia Salemi

Alfonso, dunque, ha cambiato argomento cercando di andare avanti. In seguito, però, non ha potuto fare a meno di chiedere a Giulia Salemi cosa ne pensasse della frase di Pupo. Lei si è limitata semplicemente a dire: “Pua pua pua”. Intanto, sul web è scoppiato il caos. La storia tra Giulia e Francesco è terminata con grande sofferenza per la Salemi, pertanto, è sembrato estremamente di cattivo gusto fare simili battute.

Moltissimi utenti si son riversati su Twitter e Instagram per insultare pesantemente l’opinionista di queste ultime due edizione del reality show di Canale 5. Secondo la maggior parte degli utenti, infatti, Pupo è davvero inopportuno in quanto non riesce ad esprimere concetti sensati senza dare luogo a gaffe o frasi fuori luogo. Per tale ragione, sono in molti ad augurarsi che questa sia l’ultima occasione per lui di ricoprire il ruolo di opinionista del GF Vip. Sarà davvero così?