GF Vip, Pierpaolo Pretelli avvertito dalla madre: “Moderati con Giulia, tuo figlio e i tuoi nonni ti guardano sempre” (VIDEO)

Confronto tra Pierpaolo Pretelli e la madre

Lo scorso 31 dicembre, in occasione della puntata speciale del Grande Fratello Vip 5 per il veglione di Capodanno Pierpaolo Pretelli è rimasto turbato per le parole della madre. Nello specifico, la donna durante il saluto ha detto all’ex Velino di Striscia la Notizia di cambiare atteggiamento perché sta perdendo dei consensi dal pubblico.

Un avvertimento che non è piaciuto per nulla al 30enne lucano che ha chiesto ad Alfonso Signorini di chiudere immediatamente il collegamento. In pratica, I genitori hanno fatto intendere di non essere entusiasti del flirt tra il figlio e l’influencer italo-persiana Giulia Salemi.

Le parole della madre dell’ex Velino

A distanza di una settimana, la madre è entrata nella glassroom della casa del Grande Fratello Vip 5 per dire a Pierpaolo Pretelli tutto quello che non ha potuto dirgli nella precedente puntata.

La donna ha nuovamente invitato il figlio a limitare certi suo atteggiamenti: “Sono venuta per il bene di mamma, perché ho una frattura al malleolo, poi non mi piacciono le telecamere. L’unico momento per parlare era quella volta lì, ti voglio dire che hai un bimbo a casa, tu devi pensare al fatto che hai un figlio, i tuoi nonni t vedono 24 ore su 24. Il bacio sulla guancia, non oltre, te lo dico da mamma, lo devi fare per Leo. Fatti conoscere, ti sei lasciato andare”, ha detto la donna. (Continua dopo il video)

La reazione di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha contestato immediatamente le parole della madre che è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5, cercando di farle capire che i suoi sono sentimenti veritieri.

“Posso stare sempre a fare il pagliaccio? Mi conoscono bene, guarda, fidati non sai cos’è qua. Quello che faccio, io lo so, ho trent’anni, lo sai ho sempre fatto tutto col sacrificio, io quello che faccio lo faccio con la testa. Ascoltami, qui è un gioco, ma i sentimenti, la vita è reale, è tutto vero. Sto vivendo come se vivessi fuori da qui, sono io, come se fossi fuori da qui”, ha tuonato l’ex Velino di Striscia la Notizia.