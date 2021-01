Samantha De Grenet in lacrime dopo lo scontro con Antonella Elia: ‘Se avessi rivelato quella cosa…’

La concorrente si è trovata faccia a faccia con l’opinionista. Se in puntata ha mantenuto la calma, nella notte ha avuto un crollo. Ecco che cosa è successo.

GF Vip: il faccia a faccia tra Antonella Elia e Samantha De Grenet

Lunedì 4 gennaio 2021 è andata in onda una nuova puntata di Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini ha invitato Antonella Elia ad andare in Casa per un confronto. L’opinionista ne è stata molto felice. In primis perchè poteva tornare nella Casa essendo stata concorrente l’anno scorso, in secondo luogo per affrontare Samantha De Grenet.

Lo scontro tra le due è stato molto acceso. Non nei toni, ma nelle parole. Infatti, Antonella Elia ha detto a Samantha De Grenet che “è una str***, una bulla di quartiere, che è entrata a gamba tesa e che è stata molto aggressiva nella Casa”. Non solo, poi l’ha definita “la regina del gorgonzola” riferendosi ad uno spot realizzato anni fa dicendole che ha fatto solo quello nella sua carriera e l’ha criticata anche sul fisico.

Queste parole, in particolare, hanno sollevato un polverone sui social: “Ultimamente sei ingrassata, devi fare un po’ di palestra, stai cedendo al peso dell’età” e ha concluso così: “Ti strapperei quei capelli orrendi dalla testa“. Ovviamente l’attacco di Antonella Elia è stato esagerato, ma Samantha De Grenet ha mantenuto la calma. Soltanto dopo la puntata ha avuto un crollo.

Samantha De Grenet in lacrime: ‘Se avessi rivelato quella cosa…’

Con i suoi coinquilini durante la puntata Samantha aveva detto di essere molto arrabbiata e di non aver accettato gli insulti e le offese di Antonella Elia ma di non voler continuare lo scontro. Dopo la puntata, però, si è sfogata con Stefania Orlando scoppiando a piangere. Lei ha trovato assurdo l’attacco sul fisico: “tra donne è brutto, se avessi rivelato quella cosa… non capisco perchè ce l’ho contro dalla prima puntata“.

“Quella cosa” di cui ha accennato Samantha è il tumore che ha scoperto di avere e con cui ha lottato due anni fa. “Strumentalizzare una cosa che per me è stata una valanga, non si fa. Ma non litigo con lei perchè c’è mio figlio a casa che mi guarda” ha detto tra le lacrime. Anche Stefania Orlando ha confermato che Antonella Elia ha davvero esagerato e tutti i concorrenti sono d’accordo su questo. Voi che cosa ne pensate?