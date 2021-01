Dayane Mello attacca Francesco Oppini ma esagera: chiesta a gran voce la squalifica

Non si placano le critiche alla modella. Questa volta ha esagerato riferendosi a Francesco Oppini. Ecco che cosa è successo.

GF Vip: Dayane Mello esagera nei confronti di Francesco Oppini

Prima della puntata di lunedì 4 gennaio del Grande Fratello Vip Dayane Mello si è resa protagonista ancora una volta, suo malgrado, di una polemica. La modella stava parlando con Rosalinda e Carlotta quando ha menzionato Francesco Oppini. Lo sapete bene, tra i due era nata una grande intesa all’inizio del programma, lei “ci ha provato” ma dopo il rifiuto di lui le cose sono cambiate molto velocemente. Da quel momento ci sono stati continui scontri.

Ebbene, parlando di lui, Dayane ha detto queste parole: “Io vi dico che se oggi lo becco a parlare ancora di me io lo ammazzo“. Immediatamente Rosalinda l’ha richiamata dicendole che non deve fare così e che con lei bisogna fare come i bambini. Nel web è scoppiata immediatamente la polemica.

Il web chiede la squalifica

Nel web c’è una grandissima parte di pubblico che non sopporta più le cose dette e fatte da Dayane Mello. Per molti la modella è incoerente e molto falsa, solamente attenta alle dinamiche del gioco. Prima dice una cosa, poi ne fa un’altra, prima si lega ad una persona, poi si allontana offendendola pesantemente. Più volte, poi, ha esagerato con le espressioni come quando dice a Rosalinda o Mario che sono grassi (Rosalinda ha sofferto di anoressia).

Ebbene, dopo l’ennesima espressione discutibile nel web è stata chiesta a gran voce la squalifica: perchè continuare a salvarla ancora? Tuttavia, è una richiesta che sicuramente non verrà ascoltata dalla produzione del Grande Fratello Vip. Infatti, appena qualche giorno fa Samantha De Grenet ha detto esattamente la stessa cosa rivolgendosi a Stefania Orlando ma Alfonso Signorini l’ha solamente ripresa. Insomma, si tratta di un linguaggio pesante e colorito ma non è una vera e propria minaccia per gli addetti ai lavori.

Televoto truccato?

Nel frattempo continua la polemica del televoto truccato. I social sono da settimane in guerra con il Brasile. Infatti, le fan brasiliane di Dayane stanno creando a più non posso profili falsi per votarla il più possibile. Questo ha creato dei cambiamenti importanti nelle percentuali del televoto, ma molti credono che non sia giusto. Il pubblico italiano avrebbe altre preferenze. Voi che cosa ne pensate?