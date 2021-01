Uomini e Donne, anticipazioni: scatta il bacio nonostante i divieti, ancora nessuna scelta

Due protagonisti del programma si sono baciati nonostante lo stop dato dalla conduttrice alcune settimane fa. Ecco che cosa è successo.

Uomini e Donne, anticipazioni: scatta il bacio nonostante i divieti

Il 4 gennaio c’è stata la registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne. Da Il Vicolo delle News apprendiamo che c’è stato un bacio inaspettato tra i protagonisti giovani del programma nonostante i divieti. Sophie Codegoni ha fatto un’esterna con Giorgio e, alla fine della loro cena, lei ha chiesto di spegnere le telecamere per baciarlo.

In studio Maria De Filippi ha spiegato che loro non possono mandare in onda il bacio, devono attenersi alle regole, alle distanze imposte dal regolamento, ma se i protagonisti decidono di far spegnere le telecamere e di prendersi le loro responsabilità allora sono liberi di baciarsi. Infatti, da sempre i protagonisti del trono over hanno continuamente degli avvicinamenti con baci e altro non essendo vincolati alle esterne. A questa notizia, Davide è rimasto molto male perchè anche lui avrebbe voluto baciare le sue corteggiatrici ma non sapeva si potesse fare così.

Le anticipazioni

Sophie ha fatto un’esterna molto bella anche con Matteo. Lui è andato a casa sua con il pranzo e un regalo, poi però in studio è rimasto molto male da quello che ha visto nell’esterna del suo “rivale”. Davide non ha scelto, ha fatto due esterne molto belle con Beatrice e Chiara e ha confessato che dieci giorni fa era convinto di scegliere, poi ha fatto due esterne e non se l’è più sentita. Maria lo ha incoraggiato a dire chi era la scelta ma entrambe lo hanno fermato: non lo vogliono sapere.

Per quanto riguarda il trono over, invece, Gemma ha ricevuto l’ennesima delusione. Maurizio è stato poco presente durante le feste e non ha voluto vederla. Inoltre, mentre era al telefono con Gemma qualcuno ha suonato il campanello e lui ha attaccato il telefono in faccia alla dama. Era una donna che aveva bisogno di lui. Inutile dire che nello studio è scoppiato il caos e che sono piovute accuse e insulti su Maurizio.

Lui ha deciso di chiudere definitivamente con Gemma. E dire che è da poco andata in onda la puntata in cui lei era felicissima per aver fatto l’amore con lui e anche nelle interviste pubblicate dal magazine ufficiale entrambi si dicevano molto felici. Che cosa sarà successo davvero?