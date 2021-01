Il Paradiso delle signore trama 7 gennaio: Bergamini propone un affare ad Umberto

Nella puntata del 7 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore scoprirà la verità sulla lettera scritta a Gabriella e non potrà che rimanere profondamente provato. La fanciulla, intanto, sarà in attesa di scoprire se il suo ex decida o meno di partecipare alle sue nozze.

Arturo Bergamini, invece, farà una proposta ad Umberto Guarnieri in cui c’è di mezzo anche Achille Ravasi. Beatrice, invece, si lascerà aiutare da Clelia nella scelta di un nuovo abito da indossare per i corsi serali che dovrà sostenere per prendere il diploma di ragioniera.

Trama 7 gennaio: la proposta di Arturo

La trama della puntata del 7 gennaio del Paradiso delle signore rivela che in casa Amato si respirerà un clima parecchio teso. Salvatore verrà a conoscenza della verità che si cela dietro la lettera scritta a Gabriella. A nasconderla è stata sua madre Agnese e questo lo farà stare davvero molto male. A tal proposito, si avvicinerà a Marcello chiedendo manforte.

Il giovane, intanto, sarà molto combattuto anche sulla risposta da dare a Gabriella in quanto non sa se accettare o meno il suo invito a partecipare alle nozze con Cosimo. La famiglia Bergamini, poi, deciderà di invitare al matrimonio anche i Guarnieri. A tal proposito, Arturo coglierà la palla al balzo per parlare con Umberto e proporgli un affare. L’imprenditore sottoporrà al vaglio del commendatore un affare immobiliare in cui era coinvolto anche Achille Ravasi.

Rocco e Irene sempre più vicini al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, invece, vedremo che Beatrice andrà al Paradiso delle signore nella puntata del 7 gennaio per cercare un vestito adeguato da usare per i corsi serali che dovrà sostenere. La donna ha intenzione di prendere il diploma di ragioniera, pertanto, si farà consigliare da Clelia per l’outfit giusto da indossare per questa sua nuova avventura. Nel frattempo, al grande magazzino tutti si renderanno conto della complicità tra Rocco e Irene.

I due, infatti, dopo che il giovane l’ha beccata a trascorrere le notti nello shopping center, scopriranno di avere molti punti in comune e si avvicineranno parecchio. Ad ogni modo, le veneri non potranno che intuire che tra i due stia nascendo qualcosa. Marcello, invece, si troverà a dover affrontare nuovamente il Mantovano. Quest’ultimo non ha intenzione di lasciarlo in pace, pertanto, si verranno a creare nuove dinamiche. Ludovica scoprirà tutto e si recherà in caffetteria da lui.