Oroscopo 6 gennaio 2021: Toro più calmi, Pesci e Cancro verso scelte importanti

L’Oroscopo del 6 gennaio esorta i Toro a mantenere la calma, i Cancro, invece, potranno cimentarsi in nuovi progetti. Decisioni importanti anche per i nati sotto il segno dei Pesci

Previsioni 6 gennaio da Ariete a Vergine

Ariete. Le relazioni nate in questo periodo hanno buone potenzialità di trasformarsi in qualcosa di estremamente serio. Le storie che riusciranno meglio sono quelle in cui avrete la possibilità di condividere i vostri interessi con il partner. Anche i rapporti fugaci, però, potrebbero lasciarvi un ricordo molto positivo.

Toro. Questo è un periodo da prendere con le pinze in quanto vi sentite profondamente suscettibili e vulnerabili. Le relazioni potrebbero risentire di questa condizione, pertanto, è opportuno mantenere la calma e aspettare che il nervosismo passi. Non cimentatevi in chiarimenti, perché potrebbero non avere l’effetto sperato.

Gemelli. Malgrado qualche situazione da rivedere, l’amore procede abbastanza bene. Se siete vincolati ad un rapporto, potrete ritagliarvi un po’ di tempo da dedicare al partner, sicuramente apprezzerà. L’Oroscopo del 6 gennaio è particolarmente favorevole anche per quanto riguarda il lavoro.

Cancro. Momento molto interessante per dare vita ad un progetto che avevate messo in cantiere da un po’ di tempo. Nel lavoro stanno cominciando a sbloccarsi delle situazioni. Come già detto, questo 2021 sarà molto positivo per voi sotto questo punto di vista. Anche in amore si fanno passi avanti, specie per le coppie appena nate.

Leone. La giornata dell’Epifania si prospetta parecchio favorevole per voi. Sia in campo professionale sia sentimentale non ci sono particolari situazioni in grado di compromettere il vostro stato d’animo. Approfittate di questo momento per fare maggiore chiarezza e dare priorità alle cose che contano.

Vergine. In questi giorni vi sentite particolarmente appagati dal punto di vista sentimentale. I single, invece, avranno modo di incontrare qualcuno di interessante molto presto, ma non abbiate fretta. In campo lavorativo, invece, non esponetevi troppo. Ci sono delle questioni da sistemare.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo periodo siete pervasi da un forte bisogno di sentirvi in pace con le persone che vi circondano. Questo potrebbe portarvi verso l’annullamento dei vostri bisogni per soddisfare quelli altrui. Cercate di non affidarvi completamente al prossimo, a meno che non abbiate massima fiducia.

Scorpione. Imparate a tenere separate la sfera emotiva e quella lavorativa. Troppe volte tendete ad influenzarle reciprocamente e questo non è affatto positivo, specie in questo periodo. Mantenete la calma e lasciatevi scivolare un po’ di più le cose addosso, non è il momento per fare polemica.

Sagittario. Diretti e schietti, queste saranno qualità che verranno molto apprezzate dal prossimo. Nei rapporti sentimentali riuscirete ad esprimere pienamente le vostre emozioni, mentre in campo lavorativo sarete brillanti e intuitivi. Non lasciatevi scappare le occasioni che potrebbero presentarsi in questo periodo.

Capricorno. L’Oroscopo del 6 gennaio vi esorta a lasciarvi andare un po’ di più con le persone che amate. In questo periodo vi sentite particolarmente inclini a sollevare delle barriere. Questo potrebbe portare chi vi circonda ad allontanarsi. D’altro canto, dal punto di vista professionale, sarete molto precisi e meticolosi.

Acquario. In questo periodo sarete pervasi dalla prudenza. Questo, però, potrebbe portare delle limitazioni nella vostra vita. Tendete a considerare più l’uovo oggi che la gallina domani, per tale ragione, sarà un po’ difficile fare progetti a lungo termine. Siete molto critici nei rapporti interpersonali.

Pesci. Questo è il periodo delle scelte. I nati sotto questo segno si troveranno a prendere delle decisioni affrettate. Mantenete la calma e agite con criterio. Se non siete sicuri di una scelta, lasciatevi consigliare da chi ne sa più di voi. L’amore resterà un po’ accantonato per qualche giorno.