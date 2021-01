L’avvocato di Giulia Salemi diffida Salvo Veneziano: “Minacce, guerra sia…” (VIDEO)

In queste ore è in atto una diatriba tra l’avvocato di Giulia Salemi e Salvo Veneziano. Quest’ultimo ha pubblicato un video in cui è ripresa la ragazza durante la sua partecipazione al reality Gandia Shore. In tale occasione, la protagonista era in atteggiamenti intimi con Abraham Garcia, che all’epoca stava frequentando.

Salvo, inoltre, ha aggiunto una didascalia, la quale è stata reputata dal legale dell’influencer lesiva della personalità della sua assistita. A tal proposito, l’avvocato della Salemi ha provveduto ad emanare una diffida contro il pizzaiolo, il quale non ha affatto reagito nel modo sperato.

La diffida dell’avvocato di Giulia Salemi

L’avvocato di Giulia Salemi ha deciso di emanare una diffida contro Salvo Veneziano. Secondo il punto di vista del legale, il video pubblicato dal pizzaiolo è altamente offensivo verso la sua assistita. Nella clip in questione, infatti, c’è la ragazza in atteggiamenti intimi con un altro uomo e al di sotto è presente una didascalia alquanto perentoria. Salvo, infatti, si è domandato come fosse possibile che l’influencer riesca a trovare l’amore in ogni reality show a cui prende parte.

Tali parole, accostate alla clip, sono state reputate lesive della personalità della ragazza ed ingiustificabili. A tal riguardo, l’avvocato della giovane ha esortato Salvo a rimuovere questo contenuto e a porgere le sue più sentite scuse alla Salemi per le cattive interpretazioni che sono derivate da tale contenuto. La reazione dell’ex gieffino, però, è stata del tutto inaspettata. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Veneziano (@salvovenezianoofficial)

La replica di Salvo Veneziano

Salvo Veneziano, infatti, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui ha sbottato contro l’avvocato di Giulia Salemi dicendo che non cederà alle sue “minacce”. Il protagonista, infatti, ritiene che le parole adoperate dal legale abbiano un senso intimidatorio, pertanto, non ha nessuna intenzione di sottostare a questa situazione. L’ex concorrente del GF Vip, inoltre, ha anche detto di non sentirsi in errore, in quanto si è semplicemente limitato a condividere un vide pubblico disponibile su svariati siti web.

A tal proposito, Salvo ha dichiarato guerra aperta al legale che assiste la signora Salemi. Il contenuto in questione, infatti, non verrà affatto rimosso, pertanto, Veneziano è pronto a recarsi nelle sedi opportune per assumersi tutte le sue responsabilità. Non ci resta che attendere per vedere come si evolverà la vicenda.