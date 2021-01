Dayane Mello svela un trauma al GF Vip: “A 16 anni ho provato a morire, mi sono svegliata con le convulsioni”

In questi giorni Dayane Mello si sta molto aprendo con Mario Ermito al GF Vip, al punto che gli ha raccontato un trauma vissuto quando era adolescente di cui non aveva mai fatto parola a nessuno. La concorrente ha svelato di aver tentato il suicidio quando aveva 16 anni.

I fan di Twitter, che in quel momento erano sintonizzati sulla diretta del reality show, sono rimasti spiazzati dal racconto e non hanno potuto fare a meno di mostrare compassione per la protagonista. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Dayane Mello racconta il suo trauma

Dayane Mello ha raccontato un trauma vissuto. La modella è, sicuramente, tra i protagonisti più emblematici e amati di questa edizione del reality show. Il motivo risiede soprattutto nel fatto che la donna ha sempre dimostrato di essere una persona schietta e sincera, a volte anche troppo. Inoltre, a colpire particolarmente il pubblico da casa è anche il trascorso vissuto dalla protagonista. Dayane, infatti, proviene da una famiglia molto povera. Sua madre si prostituiva e lei era costretta a badare da sola a se stessa e ai suoi fratelli.

Questo, dunque, ha obbligato la ragazza a crescere molto più in fretta delle altre ragazze della sua età. Ad un certo punto della sua vita, però, ha avuto un momento di cedimento. A 16 anni, infatti, la modella ha dichiarato di essere caduta nel baratro e di aver provato a togliersi la vita. La Mello ha svelato ad Ermito di aver assunto così tanti medicinali tutti insieme al punto da risvegliarsi con le convulsioni.

La rinascita della concorrente

Questo drammatico avvenimento ha rappresentato un vero e proprio trauma per Dayane Mello. Tuttavia, raschiare così tanto il fondo del barile è servito alla donna ad apprezzarsi di più e a rialzarsi. Poco per volta, infatti, ha cominciato a nutrire molta più stima per se stessa e ad imparare a contare di più su di sé. Questo risulta essere il motivo per cui, ad oggi, Dayane ha una personalità così forte e selvatica.

Inoltre, tutta la sua esperienza passata è servita alla Mello per imparare a dare il giusto peso alle cose. A tal proposito, ha ritenuto inopportuno il comportamento di alcuni inquilini della casa, i quali si disperano per ragioni futili come le nomination. Mario Ermito non ha potuto fare a meno di mostrarsi d’accordo con la coinquilina.