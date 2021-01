Natalia Paragoni rompe il silenzio dopo la diffida: “L’unica persona che merita è Andrea…” (FOTO)

In queste ore non si sta facendo altro che parlare della diffida che Natalia Paragoni ha emanato contro il GF Vip. Le novità si stanno susseguendo ora dopo ora e l’ultima riguarda la replica dell’influencer a quanto accaduto nella puntata di lunedì 4 gennaio del programma.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di intervenire attraverso il suo profilo Instagram per chiarire, una volta per tutte, la situazione. In particolar modo, ha spiegato di aver deciso di non proferire più parola sulla questione in quanto desidera interfacciarsi solamente con il suo fidanzato. Vediamo tutto nel dettaglio.

Il commento di Natalia Paragoni sulla diffida

Natalia Paragoni ha deciso di commentare la diffida emanata contro il Grande Fratello Vip. Nello specifico, la ragazza ha scelto di non parlare più della sua vita privata nel reality show. Non potendo più fare gossip sulla vicenda, Alfonso Signorini ha anche informato Andrea Zelletta di poter abbandonare il gioco nel caso in cui lo ritenesse opportuno. Le dichiarazioni del conduttore hanno fatto storcere il naso a parecchi utenti del web. In molti, infatti, ritengono che il presentatore voglia “sbarazzarsi” di Zelletta in quanto non è più in grado di creare dinamiche in casa.

Ad ogni modo, tornando a Natalia, la ragazza non sembra affatto pentita della decisione presa, anzi. La protagonista ha pubblicato una breve ma sintetica Instagram Storie in cui ha detto di aver deciso di non dedicare più il suo ascolto e le sue risposte a persone che non meritano. L’unico soggetto che, in questo momento, merita tutte le sue attenzioni e spiegazioni è solo Andrea. (Continua dopo la foto)

L’amore per Andrea Zelletta

Per rendere ulteriormente esplicito il suo sentimento nei confronti di Zelletta, la ragazza ha pubblicato anche una foto contenente tutta la sua famiglia e nello scatto è presente anche il fidanzato. Con questi piccoli gesti, dunque, Natalia Paragoni ha voluto dare ulteriore valore alla diffida emanata in questi giorni.

Inoltre, ha anche voluto palesare il concetto secondo cui non sta affatto dubitando del sentimento nutrito verso il suo fidanzato, anzi. Lo stesso, però, non può dirsi per Andrea. Quest’ultimo, infatti, ha deciso di non seguire affatto il “consiglio” di Alfonso Signorini di lasciare il reality show. Zelletta, infatti, sembra sempre più motivato ad andare avanti e a non darla vinta a nessuno uscendo dal gioco.