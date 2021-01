Dayane Mello, Allegra Ioppolo vuota il sacco: “Sono io l’amica lesbica”

Spunta l’amica segreta di Dayane Mello

Settimane fa si è parlato di una presunta relazione segreta tra Dayane Mello e una donna. A distanza di giorni la 26enne Allegra Ioppolo ha risposto alle curiosità da parte del popolo del web che da tempo si chiedeva chi fosse questa amica speciale. “Ad un certo punto ho dovuto fare un tweet dicendo: “Piacere, sono l’amica lesbica””, ha esordito in questo modo la ragazza sul suo canale Twitter.

Subito dopo, però, la giovane ha rilasciato un’intervista. “Ho conosciuto Dayane a Forte dei Marmi. Tre anni fa. Era fidanzata di un mio amico (Carlo Beretta, attuale compagno di Giulia De Lellis, ndr). Io sono lesbica dichiarata. All’epoca eravamo entrambe fidanzate… lei con un uomo, io con una ragazza. Da qual momento io e Dayane abbiamo iniziato a legare e non ci siamo mai perse di vista”, ha confessato la Ioppolo.

Le dichiarazioni di Allegra Ioppolo

Un po’ di tempo dal periodico diretto da Umberto Brindani riportava una notizia di gossip su Dayane Mello. Nello specifico, si parlava di una sua possibile relazione speciale con una donna misteriosa, spiegando che quest’ultima faceva parte della medesima agenzia della brasiliana e che si chiama Maria.

Nelle ultime ore però, alla lista delle presunte amanti della concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è aggiunta anche Allegra. La Ioppolo però, ha specificato: “Io e Dayane siamo amiche e stiamo bene così prima e dopo il “Gfvip””. Ma tra la gieffina e lei c’è qualcosa? A replicare è stata la diretta interessata: “Rispondere a questa domanda, significherebbe dare il via al circo del gossip”.

L’ultimo loro incontro

Intervistata da Giornalettismo, Allegra Ioppolo ha detto di essere l’amica speciale di Dayane Mello. Infatti, ogni volta che poteva andare a Milano, le due si vedevano. Tempo fa anche lei è andata a Forte dei Marmi insieme alla figlia Sofia. L’ultima volta che si sono incontrate è stato a fine agosto 2020. “E’ stata qui da me dieci giorni, poi è partita per il “Gfvip” e mi ha chiamato quando ha lasciato il telefono alla produzione; sono stata l’ultima telefonata (sorride, ndr). Mi ha chiesto anche se poteva lasciare il mio numero alla produzione, se volessero farle una sorpresa, ma non ho mai ricevuto alcuna chiamata”, ha dichiarato la giovane.

Poi quest’ultima ha asserito che spesso viene menzionata dalla Mello al GF Vip 5: “Mi saluta sempre, mi mandano i video, fino a ieri che è stato il caos quando ha detto: “Allegra, la mia amica lesbica di Viareggio”. Il mio cellulare è esploso, lo dico sorridendo e non capisco perché ogni volta appena dice Allegra subito dopo specifica lesbica; non lo fa con cattiveria. Anzi mi fa sorridere. Comunque sono io!”.