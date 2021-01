Dayane Mello, la pagina brasiliana da 16 milioni fa un appello: “Facciamola vincere perché deve riscattarsi” (FOTO)

Dayane Mello sostenuta da milioni di brasiliani

A quanto pare al popolo brasiliano piace proprio il nostro Grande Fratello Vip 5. In attesa della nuova edizione del loro Big Brother Brazil, i sudamericani stanno sostenendo una gieffina in particolare. Ovviamente stiamo parlando di Dayane Mello, loro connazionale vista e descritta come una donna vittima di “machismo e razzismo” da parte degli altri concorrenti del reality show di Canale 5.

Da qualche settimana a questa parte, infatti, moltissimi fan del Brasile hanno votato massa in massa la modella per farle superare il televoto. Un’iniziativa che ha catturato l’attenzione dell’AGCOM aprendo anche un’istruttoria che è ancora in corso. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente.

L’iniziativa dell’AGCOM contro i voti provenienti dal Brasile

Sono trascorse quasi quattro settimane da quando l’AGCOM ha aperto l’istruttoria e ad oggi le cose sono rimaste esattamente uguali a prima. Infatti, i brasiliani continuano a votare a massa Dayane Mello non ogni mezzo a loro disposizione. In pratica sono state scoperte la creazione di email fake e addirittura cambiano il VPN per non indicare la provenienza esatta del televoto. Iniziativa che sta facendo arrabbiare moltissimo il pubblico del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Pagina brasiliana incita i follower a votare Dayane Mello

Ovviamente i telespettatori italiani si sono ribellati a tale fatto minacciando i brasiliani di votare contro i loro preferiti quando andrà in onda il Big Brother Brazil. Per tale ragione hanno minacciato anche di non usare più l’hashtag #GFVip sui vari social network, trasformandolo in #TZVip, ossia Tommaso Zorzi Vip. Nonostante tale avvertimento, nelle ultime ore una pagina Instagram che conta ben 16 milioni di follower si è schierata dalla parte di Dayane Mello.

In pratica, hanno chiesto a tutti coro che li seguono di votare lla concorrente del Grande Fratello Vip 5 e di portarla al trionfo. Stando a quello che scrivono in rette, il loro grande sogno è quello di portare l’ex fidanzata di Stefano Sala in un loro reality locale per farla vincere anche lì. Ecco il post in questione che in pochissimo tempo è diventato virale sul web e sui vari social network: