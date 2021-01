Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 7 gennaio: Gemma e Maurizio in crisi, Tina ipotizza un’amante

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Dopo la lunga pausa natalizia, oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 tornerà Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Anche se il programma è fermo da oltre 15 giorni, la macchina organizzativa non si è mai fermata.

Infatti, in questo arco di tempo sono state realizzate due registrazioni, la prima a fine dicembre e l’altra giorno 4 gennaio 2021. E proprio io quest’ultima di e venuti a sapere che Michele ha liquidato Gemma Galgani. Ma cosa accadrà oggi pomeriggio nello studio 6 dell’Elios in Roma? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati concessi dal noto portale web Il Vicolo delle News.

Trono over: crisi tra Gemma Galgani e Maurizio

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che come sempre si partirà con la veterana del Trono over: Gemma Galgani. Quest’ultima annuncerà di non aver trascorso le festività di Natale con Maurizio e di averlo sentito poco e niente pure al telefono. A quanto pare, il 26 dicembre (Santo Stefano) ad un certo punto il cavaliere abbia chiuso il cellulare e si sia rifatto vivo solo il giorno seguente.

Prenderà la parola l’acerrima nemica Tina Cipollari che avanzerà il sospetto che lui abbia un’amante, ma naturalmente il diretto interessato negherà tutto. Non contenta, l’opinionista frusinate lo provocherà dicendogli che allora il Capodanno sarà d’obbligo passarlo con la 70enne torinese e vorrà sapere immediatamente dove, come e quando.

Gemma non prende iniziativa, Jara e Nicola ospiti

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano anche che Maurizio non darà questa soddisfazione a Tina Cipollari perchè Gemma Galgani si rifiuterà di prendere l’iniziativa come sempre. Rispetto al passato, stavolta la dama piemontese attende qualcosa dal cavaliere. A quel punto il diretto interessato dirà che ne avrebbero discusso dopo la registrazione.

Le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, dicono anche che in studio ci sarà un gradito ritorno. Infatti, la padrona di casa Maria De Filippi annuncerà l’ingresso di Jara e Nicola, due ex protagonisti del parterre senior di U&D. I due felici e innamorati diranno di aspettare il secondo figlio. La lieta novella farà commuovere moltissimo Gemma scatenando l’ira della vamp e nascerà una nuova discussione.