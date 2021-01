Karina Cascella attacca Pupo e Antonella Elia: “Che vergogna. Sono osceni” (VIDEO)

Karina Cascella contro Pupo e la Elia

Nel corso del 31esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 i telespettatori di Canale 5 hanno assistito all’acceso confronto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Uno scontro che ha fatto storcere il naso naso a tutti, soprattutto per le frasi (body shaming) della bionda opinionista, che hanno fatto piangere la gieffina.

Tra le tante persone che sono rimaste scioccate per quanto accaduto nella casa più spiata d’Italia c’è anche Karina Cascella. Quest’ultima, infatti, attraverso il suo canale social ha espresso un parere negativo su Pupo e la collega.

Lo sfogo dell’ex volto di Uomini e Donne

L’opinionista di Barbara D’Urso, attraverso un video su Instagram, si è scagliata contro Antonella Elia. In più, l’ex volto di Uomini e Donne ha espresso un parere negativo anche per Pupo e la gieffina Samantha De Grenet. La donna ha detto di aver avuto la sfortuna di vedere per caso questo video.

“Posso solo dire che la pochezza e la bassezza di questa conversazione sono al dir poco imbarazzanti. Entrambe per diversi motivi non hanno la mia stima e vedere gli insulti l’una per l’altra in prima serata è penoso. Dico solo che è vergognoso”, ha tuonato l’ex di Salvatore Angelucci. (Continua dopo il video)

L’attacco diretto ad Antonella Elia e Pupo

Ma lo sfogo di Karina Cascella non è terminato qui. Infatti, tramite Instagram, l’opinionista ha detto che è assolutamente scioccante quello che si sono dette Antonella Elia e Samantha De Grenet lunedì sera al GF Vip 5. Lex di Uomini e Donne ha ricordato che la gieffina si preoccupava di suo figlio a casa, ma di certo quest’ultimo non era contento di aver assistito ad uno scempio del genere. “Antonella Elia da opinionista che le dice ‘str***za’, ‘borgatara’, ‘stai cedendo al peso dell’età’, ‘sei ingrassata’, ‘ti strapperei riccio per riccio’. Ma io dico, ma si fanno tante battaglie nella trasmissione stessa, come ad esempio contro le bestemmie o i commenti di Balotelli e poi queste battaglie non si fanno per questi siparietti? Vi parla una che non si vanta di quello che ha fatto a 20 anni a Uomini e Donne”, ha asserito la Cascella.

Poi l’ex di Angelucci ha ricordato quando a U&D stuzzicava le ragazze e le prendeva in giro per i vestiti, ma a distanza di anni si è resa conto che non è giusto quello che diceva a 20 anni. “Una donna dell’età dell’Elia da opinionista non può offendere una concorrente. Brava opinionista lei? Tra lei e Pupo non saprei, ma penso che siano osceni. In una parola direi che questo sono”, ha concluso Karina.