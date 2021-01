Se Samantha De Grenet è la regina del Gorgonzola, Antonella Elia è quella dei pannolini e assorbenti (VIDEO)

Antonella Elia definisce Samantha De Grenet Regina del Gorgonzola

Lunedì sera, nel corso del 31esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5, il pubblico di Canale 5 ha assistito all’acceso scontro fra Antonella Elia e Samantha De Grenet. In quell’occasione le due se le sono dette di santa ragione, soprattutto l’opinionista che ha commentato in modo deplorevole il fisico e la carriera della gieffina.

Durante lo scontro, ad un certo punto la collega di Pupo ha ironizzato su una vecchia pubblicità realizzata anni fa della soubrette. Uno spot dove la donna infilava un dito dentro un noto formaggio italiano, il Gorgonzola cremoso per poi portarselo alla bocca e assaggiarlo con gusto. (Continua dopo il video)

Antonella Elia e gli spot pubblicitari della Lines

Peccato che durante il duro confronto con Antonella Elia, a Samantha De Grenet non è venuto in mente che l’opinionista del Grande Fratello Vip 5 è stata per anni testimonial della Lines. Infatti, nelle ultime ore ore la pagina Instagram Prossimi Congiunti, che ringraziamo, ha condiviso un filmato risalente al 1987 e 1988. In quel periodo infatti, l’ex ragazza di Non è la Rai promuoveva la linea di assorbenti e quella dei pannolini per bambini. (Continua dopo i video)

Negli Anni Ottanta l’opinionista promuoveva pannolini e assorbenti

Negli spot pubblicitari in questione, Antonella Elia, vestita come una casalinga degli Anni Cinquanta, pronuncia a delle frasi molto divertenti. Eccone alcune: “Lines Sottile e sei libera come l’ariaaa!”; “Mamma: per il suo sederino d’oro una novità Lines preziosa“. In poche parole, da che pulpito ha dato alla De Grenet Regina del Gorgonzola? Forse l’opinionista del Grande Fratello Vip 5 ha cancellato dalla sua mente quello che ha fatto agli inizi della sua lunga carriera televisiva?

Ovviamente, dopo la diffusione della clip il popolo del web ha ironizzato sulla collega di Pupo consigliandole che prima giudicare gli altri bisogna guardarsi sé stessi. La diretta interessata ascolterà questo consiglio? Ne dubitiamo.