Sonia Lorenzini svela cosa sa sul presunto tradimento di Natalia: “Andrea non voleva che partisse” (VIDEO)

Ieri, martedì 5 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Casa Chi e tra gli intervistati ci sono stati gli ultimi due eliminati del GF Vip. La prima a parlare è stata Sonia Lorenzini, la quale ha dato informazioni in merito al presunto tradimento di Natalia.

Il secondo, invece, è stato Giacomo Urtis che, oltre a dare indiscrezioni sul medesimo argomento, ha parlato anche della sua esperienza all’interno del reality show. Vediamo, dunque, tutto quello che è emerso in merito.

Le confessioni di Sonia Lorenzini sul presunto tradimento di Natalia

I giornalisti di Casa Chi non hanno potuto fare a meno di chiedere a Sonia Lorenzini di svelare cosa sappia sul presunto tradimento di Natalia. La ragazza, infatti, è amica della coppia in questione, pertanto, è probabile che sappia qualcosa in più sulla questione. A tal proposito, la protagonista è partita dicendo di sapere già in anticipo che Natalia avesse intenzione di diffidare il GF Vip. Inoltre, ha aggiunto una novità, ovvero, che la Paragoni avesse diffidato anche Dayane, che è stata la principale divulgatrice di informazioni a riguardo.

Sonia ha detto di credere che la scelta della sua amica sia scaturita dalla volontà di tutelare la sua persona. Le informazioni che stavano trapelando, infatti, erano estremamente lesive della sua persona. Ad ogni modo, la Lorenzini ha aggiunto anche altre informazioni. L’ex gieffina, infatti, ha svelato che Andrea era assolutamente contrario al fatto che la sua fidanzata partisse per una vacanza con gli amici a Capri. (Continua dopo il video)

L’intervento di Giacomo Urtis

Questo, dunque, ha fatto sorgere dei dubbi nei giornalisti, i quali hanno chiesto per quale motivo il ragazzo avesse tutta questa paura, forse sospettava già qualcosa? La protagonista dell’intervista, però, ha spiegato che, probabilmente, si è trattato solo di una tipica scenata di gelosia tra due fidanzati. Sonia Lorenzini, dunque, non ha confermato il presunto tradimento di Natalia, in quanto sua amica, infatti, l’ha difesa.

Giacomo Urtis, invece, che è stato intervistato subito dopo, ha detto di non poter dare per certa la notizia in quanto lui non fosse presente quella notte. Tuttavia, non ha potuto fare a meno di ammettere di aver ricevuto davvero parecchie segnalazioni. Il giovane, dunque, non ha potuto fare a meno di trovare un po’ strano che in molti riportassero la stessa notizia, pertanto, ha detto che, come si dice in questi casi: “Vox populi vox dei”.