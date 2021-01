Stefano De Martino svela in che rapporti è con Belen: “Le cose vanno davvero bene…”

Nel numero di Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 6 gennaio, è presente un’intervista fatta a Stefano De Martino, in cui sono emerse delle confessioni su Belen. La loro è sempre stata una relazione che ha generato molta curiosità e sgomento, pertanto, quando si è conclusa, ha lasciato molto malcontento.

Ad ogni modo, ciò che non è mai andato troppo a genio ai fan è stato il non sapere quali siano state le cause reali che li hanno condotti verso la separazione definitiva. Se Belen, da un lato, ha fornito qualche dettagli, Stefano è sempre stato molto più reticente, almeno fino ad oggi. Vediamo, infatti, quello che è emerso.

Il rapporto tra Stefano e Belen

Stefano De Martino si è aperto ai microfoni di Chi ed ha fatto delle confessioni sul suo rapporto con Belen Rodriguez. Dallo scorso lockdown la coppia ha deciso di interrompere nuovamente il loro matrimonio. In un primo momento sembrava che i dissapori tra loro si fossero appianati ma poi, come un fulmine a ciel sereno, sono sopraggiunti nuovamente i problemi. La convivenza forzata del primo lockdown, infatti, ha messo a dura provai la coppia, al punto da spingerli verso una rottura definitiva.

Inizialmente si era pensato che i due si fossero lasciati a causa di alcuni tradimenti da parte del ballerino, tra cui uno anche con Alessia Marcuzzi. Questo pettegolezzo in particolare, però, è stato drasticamente smentito dal protagonista. Pertanto, i reali motivi restano ancora un mistero. Se, tuttavia, non ci è dato sapere nello specifico quale sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, in queste ore abbiamo scoperto quali siano i rapporti attuali tra i due.

Le confessioni di De Martino

Durante l’intervista, infatti, Stefano De Martino ha svelato di non reputare la fine del matrimonio con Belen come un fallimento. Quando da una storia sono nate cose belle, tra cui un figlio, non si può mai parlare di esperienza fallimentare. Inoltre, il protagonista ha anche ammesso che sia lui sia la sua ex si impegnano costantemente moltissimo affinché Santiago non risenta di tutta questa situazione.

Per tale motivo, i due sono in ottimi rapporti attualmente, nonostante conducano due vite completamente differenti. Malgrado questo, però, De Martino ha ammesso che le cose, specie in questo periodo, stanno andando davvero bene. Purtroppo, però, non è previsto un ritorno di fiamma.