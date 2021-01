Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: Beatrice lascia lo studio, Davide la insegue

Oggi, giovedì 7 gennaio torna in onda Uomini e Donne. In tale puntata dovrebbe andare in onda il contenuto della registrazione effettuata il 18 dicembre, prima delle vacanze natalizie. In tale occasione ci si è soffermati molto sul trono classico.

Per tale motivo, nella puntata in questione assisteremo ad un’inaspettata scelta di Davide, che farà perdere le staffe a Beatrice. Matteo, invece, si scuserà con Sophie per come si è comportato nella precedente messa in onda.

Spoiler oggi: lite tra Davide e Beatrice

Gli spoiler di Uomini e Donne rivelano che Gemma e Maurizio hanno avuto qualche momento di crisi, nella puntata di oggi, però, assisteremo di più alle vicende del trono classico. Nello specifico, vedremo che Davide discuterà con Beatrice, in quanto ha scelto di portare in esterna solo Chiara. Tra i due c’è stato un fortissimo avvicinamento. L’incontro si è svolto nello studio di Uomini e Donne e la ragazza ha fatto proiettare sullo sfondo la camera di Donadei.

Questo è servito a conferire all’esterna un’atmosfera molto più intima e conviviale. Quando la messa in onda del filmato si interromperà, vedremo che in studio tutti si mostreranno estremamente commossi. In particolar modo, Gianni Sperti sarà particolarmente colpito da quanto visto. Beatrice, naturalmente, non rimarrà contenta della cosa e non potrà fare a meno che sbottare contro il tronista e andare via.

Sophie perdona Matteo a Uomini e Donne

Lui, anche se Maria De Filippi ha imposto ai tronisti di non inseguire più le corteggiatrici, infrangerà questa regola e le correrà dietro. Sophie, invece, deciderà di lasciare a casa Matteo dopo quello che è accaduto nella precedente messa in onda. Per tale ragione, la tronista ha effettuato solo due esterne, una con Antonio e l’altra con Giorgio ed entrambe vedremo che sono andate abbastanza bene.

Ad ogni modo, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Matteo porgerà le sue scuse alla ragazza e le spiegherà il motivo per cui nella precedente puntata ha detto che le avrebbe risposto di no. Per farsi perdonare, inoltre, il corteggiatore ha fatto anche una sorpresa alla tronista in questi giorni passati. In virtù di questo sincero pentimento, la Codegoni deciderà di perdonarlo. In merito agli over, invece, Roberta e Riccardo diranno di trovarsi molto bene insieme, mentre Aurora e Gianfranco avranno un altro confronto.