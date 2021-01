Il Paradiso delle signore spoiler 8 gennaio: Gabriella trova la lettera di Salvatore

L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 8 gennaio, riserva grandi sorprese per i telespettatori. Tra gli eventi maggiormente degni di nota che si verificheranno ci sarà soprattutto la scoperta di Gabriella.

Quest’ultima, infatti, verrà in possesso della lettera che Salvatore le scrisse diversi mesi fa e non potrà che rimanere di stucco. Nel frattempo, Vittorio Conti offrirà un lavoro a Beatrice, mentre Umberto farà il doppio gioco con Adelaide.

Confronto tra Gabriella e Salvatore al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata dell’8 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Salvatore sarà sempre più provato per ciò che ha scoperto sulla lettera scritta a Gabriella. Il giovane non riuscirà a perdonare sua madre, per tale ragione, farà in modo di farle sapere che ha scoperto tutto. A tal proposito posizionerà la missiva in un posto ben in vista della casa, in modo che quando rientrerà la donna, se ne accorgerà.

Per sbaglio, però, tale lettera finirà nelle mani di Gabriella. La fanciulla avrà modo di leggere il contenuto e le parole colme d’amore scritte dal suo ex fidanzato. Questa novità, ovviamente, non potrà fare a meno che lasciarla senza parole. Per tale ragione, la stilista deciderà di affrontare il suo ex fidanzato in un confronto chiarificatore. Come reagirà il giovane Amato?

Spoiler 8 gennaio: Vittorio offre un lavoro a Beatrice

Su di un altro versante, invece, vedremo che Beatrice si metterà alla ricerca di un nuovo impiego. La donna non ha nessuna intenzione di gravare sulle spalle di suo cognato, pertanto, si darà da fare. A quel punto, però, Conti si mostrerà disposto ad aiutarla. Nello specifico, sarà proprio lui ad offrirle un impiego, ovvero, quello di segretaria di Luciano Cattaneo. A villa Guarnieri, invece, si respirerà un clima un po’ teso. Adelaide continuerà ad essere preoccupata per la questione Ravasi, mentre Umberto farà il doppio gioco.

Nella puntata dell’8 gennaio del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che il commendatore accetterà l’affare propostogli da Arturo Bergamini. Tra Carletto e Serena, invece, si è formato un legame davvero molto forte. I due bambini, infatti, si scambieranno dei regali prima di salutarsi. A questa scena assisteranno anche le loro rispettive madri, le quali non potranno che commuoversi dinanzi