GF Vip, Pierpaolo mette alle strette Giulia: “Cosa sono per te?” Lei confessa i suoi sentimenti (VIDEO)

In queste ore, nella casa del GF Vip c’è stato un grandissimo avvicinamento tra Pierpaolo e Giulia. I due si sono lasciati andare a coccole molto intense, al punto che Pretelli ha sentito il bisogno di sapere dalla Salemi quali fossero i suoi sentimenti.

La ragazza, dopo un po’ di imbarazzo, ha deciso di aprirsi e di rivelare al coinquilino esattamente cosa prova per lui e come lo reputa in questa esperienza. Le sue parole sono state sorprendenti. Vediamo tutto nel dettaglio.

Giulia confessa i suoi sentimenti a Pierpaolo

Pierpaolo e Giulia hanno creato un’intesa davvero forte nella casa del GF Vip. La coppia si è scambiata baci appassionati e tenere effusioni sotto le coperte. Seppur sia nato da pochissimo tempo, il loro legame sembra davvero consolidato e ne sono state una prova le parole adoperate dalla Salemi per esternare i suoi sentimenti. Pretelli, infatti, le ha chiesto di esprimere cosa sia lui per lei. L’influencer, in un primo momento, ha risposto dicendo di reputare il coinquilino una persona fondamentale.

Tale spiegazione, però, non è bastata all’ex velino, il quale ha deciso di scavare un po’ più a fondo e di spingere la ragazza ad aprirsi ulteriormente. Il giovane, infatti, le ha chiesto di rivelargli che ruolo gli attribuisce nella sua vita. Il suo scopo era quello di capire se Giulia lo reputasse un amico o molto altro. In quel momento, allora, la Salmi si è un po’ imbarazzata, ma poi si è aperta. (Clicca qui per il video)

Dopo il GF Vip ci sarà un fidanzamento ufficiale?

Giulia, dunque, ha confessato di aver cominciato la conoscenza con Pierpaolo nella casa del GF Vip come un’amicizia. Tra i due, però, con il passare dei giorni, le cose sono drasticamente cambiate, al punto da arrivare a considerarlo qualcosa di estremamente più importante. Al momento, Giulia non ha saputo definire con un termine il ruolo che attribuisce a Pierpaolo nella sua vita, tuttavia, ha detto che si tratta di una condizione che sta andando pian piano delineandosi.

Questo, in poche parole, vuol dire che la ragazza non lo reputa ancora il suo fidanzato, ma quasi. Tali parole sono piaciute parecchio a Pretelli, il quale ha detto di trovarsi esattamente nella stessa sua posizione. La prova del nove, dunque, verrà determinata solo nel momento in cui i due usciranno dalla casa e affronteranno la vita di tutti i giorni.