DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni 14 gennaio: Can rimprovera Sanem, Huma ha un malore

Primo appuntamento serale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dopo una lunga pausa, riparte la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Ricordiamo che da oltre un mese lo sceneggiato non va in onda sul piccolo schermo per una scelta di Mediaset. Il motivo?

Per trasmetterla dal 7 gennaio 2021 ogni giovedì sera su sulla rete ammiraglia dopo il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Infatti, da ora in poi lo sceneggiato sarà trasmesso fino a maggio in prime time sfidando la nuova stagione di Che Dio Ci Aiuti con Elena Sofia Ricci su Rai Uno. Cosa accadrà la prossima settimana? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia.

Nuovo successo professionale per la Aydin

Gli spoiler dei tre nuovi episodi serali di DayDreamer – Le Ali del Sogno che andrà in onda la settimana prossima, giovedì 14 gennaio, rivelano che Sanem farà un discorso durante il lancio della nuova campagna pubblicitaria organizzata dalla Fikra. In quell’occasione la giovane aspirante scrittrice riuscirà a conquistare tutti i presenti.

Per l’ennesima volta, la sorella più piccola di Leyla otterrà un grande successo, tuttavia l’attenzione della protagonista della serie tv turca sarà incentrata sulla persona che ama: Can. Nello specifico, la ragazza al termine della presentazione spererà di poter parlare con il Divit, ma purtroppo ci sarà un imprevisto inatteso.

Sanem lascerà definitivamente la Frika?

Le anticipazioni del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno trasmessi giovedì 14 gennaio, rivelano anche che Huma avrà un improvviso malore. Tale circostanza costringerà il figlio a lasciare in anticipo la festa e di conseguenza non ci sarà modo per avere una conversazione con Sanem. Nel frattempo, la giovane aspirante scrittrice sarà in ansia per Can Divit.

Infatti, le rimprovererà di voler lasciare l’agenzia di famiglia a causa della nuova proposta professionale che le è stata avanzata dalla new entry Yigit. Quale sarà la scelta finale della ragazza? Rimarrà a lavorare alla Fikra oppure accetterà la proposta di quest’ultimo? Per scoprirlo continuare a seguire la soap opera turca di Canale 5 che ha per protagonisti assoluti Can Yaman, al momento a Roma per lavoro, e la collega Demet Ozdemir.