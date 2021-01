Fratelli Caputo, anticipazioni quarta ed ultima puntata dell’8 gennaio: la resa dei conti

Quarto ed ultimo appuntamento di Fratelli Caputo

Purtroppo siamo giunti all’ultima puntata della mini serie Fratelli Caputo. Il quarto appuntamento andrà eccezionalmente in onda venerdì 8 gennaio 2021 piuttosto che mercoledì 13. Lo sceneggiato che ha per protagonisti assoluti Nino Frassica e Cesare Bocci ha portato un po’ di spensieratezza e anche di ascolti a Canale 5. Infatti, era ai tempi de I Cesaroni che non si vedeva una storia rassicurante e familiare sulla rete ammiraglia Mediaset.

Inoltre, rispetto alla fiction precedente, ovvero Il Silenzio dell’Acqua 2, Fratelli Caputo ha mantenuto una media alta di share. Ma cosa accadrà nell’episodio finale previsto tra un paio di giorni? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutta la trama dettagliata e come rivedere tutte le puntate della serie.

Anticipazioni ultima puntata di venerdì 8 gennaio 2021

Le anticipazioni dell’ultimo episodio di Fratelli Caputo, rivelano che rendendosi conto che le bugie delle rispettive madri li hanno tenuti lontani, Alberto e Nino decideranno di fare pace. Nello specifico, i due protagonisti della mini serie targata Mediaset proveranno a voltare pagina una volte e per tutte.

I due fratelli avranno la possibilità di avvicinarsi sempre di più, e soprattutto perché Alberto ritrovi il proprio equilibrio nel posto dove ha lasciato la sua vita. Nino invece, avrà modo di riprendere il ruolo di responsabilità nel suo paese natale, Roccatella, e tenersi il casale nel quale ha sempre vissuto. Gli spoiler, inoltre, svelano che tutti i personaggi di contorno della fiction troveranno il loro lieto fine. Ora la domanda sorge spontanea: verrà realizzata la seconda stagione? Visto gli ascolti più che soddisfacenti i presupposti ci sono tutti. Ora c’è da vedere se la casa di produzione e i vertici del Biscione valuteranno se farla o no.

Streaming e dove vedere l’ultima puntata di Fratelli Caputo

Per tutti coloro che non ne sono a conoscenza, come già avvenuto per le precedenti puntate anche il quarto ed ultimo appuntamento di Fratelli Caputo verrà trasmesso sua su Canale 5 che in diretta streaming su Mediaset Play.

Tale piattaforma gratuita darà la possibilità di rivedere l’episodio qualora i telespettatori se la siano persa, ma solo dopo la messa in onda sul piccolo schermo. Quindi, lo sceneggiato sarà disponibile per lo streaming su Mediaset Play intorno alle ore 24.