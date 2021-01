Elisabetta Gregoraci, piccolo incidente a Dubai: “Arrivo dal medico e…” (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci in vacanza a Dubai

Chi ha seguito il 31esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 avrà notato l’assenza in studio di Elisabetta Gregoraci. La soubrette calabrese, infatti, dopo il Capodanno è volata a Dubai con un jet privato per raggiungere l’ex marito Flavio Briatore e il loro figlio Nathan Falco. La 40enne, che ha un grosso seguito anche su Instagram, attraverso delle Stories o dei post tiene costantemente aggiornati tutti i follower sulla sua vita.

Ad esempio, negli ultimi giorni sono nate numerose polemiche per il suo recente viaggio agli Emirati Arabi nonostante la pandemia in corso. Ma ciò che oggi ha lasciato senza parole tutti coloro che la seguono sui social network è la didascalia a commento di uno scatto condiviso dalla conduttrice, ovvero l’annuncio di essere finita dal medico a causa di un piccolo incidente.

La soubrette calabrese si ferisce alla mano

Nonostante i suoi 40 anni, Elisabetta Gregoraci presenta un fisico tonico da fare invidia a tante donne. La soubrette calabrese pratica del fitness e a proposito di questo, la donna ha messo in allerta i seguaci postando qualcosa sul suo account IG. Nello specifico, la madre di Nathan Falco ha pubblicato una foto nella quale mette in mostra la sua forma fisica mentre sta facendo una verticale appoggiata al tronco di una palma a Dubai.

Ma per realizzare tale scatto lex concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è riportata alcune ferite a causa del contatto diretto con l’albero. “Abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena”, ha scritto l’ex di Briatore a corredo dell’immagine. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Elisabetta Gregoraci al centro delle polemiche

Da qualche tempo Elisabetta Gregoraci è sempre al centro dell’attenzione mediatica. Prima per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, poi per l’amicizia speciale con l’ex Velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli. Ora invece, la 40enne calabrese è stata critica per il recente viaggio a Dubai nonostante la pandemia.

In più, nelle ultime ore la donna si è leggermente ferita per realizzare una foto. Nonostante le critiche, gli ammiratori più fedeli hanno mostrato il loro sostegno alla ex gieffina. “Ti amiamo perché si così”, ha scritto qualcuno, mentre altri sostengono che la showgirl sia vittima del malocchio.