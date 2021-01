Filippo Nardi invoca la cacciata di Antonella Elia dal GF Vip: “Vergognosa, triste, sola e invidiosa”

Filippo Nardi condanna il comportamento di Antonella Elia

Dopo aver dato della bugiarda a Maria Teresa Ruta, Filippo Nardi è tornato a tuonare contro un’altra protagonista del Grande Fratello Vip 5: l’opinionista Antonella Elia. All’ex gieffino non è piaciuto per nulla l’attacco della bionda a Samantha De Grenet in occasione del 31esimo appuntamento.

Oltre al conte inglese anche tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo e non si sono scagliati contro l’ex ragazza di Non è la Rai. Lunedì sera quest’ultima si è dimenticata cosa dia l’educazione dando alla De Grenet della regina del Gorgonzola, ma anche della grassa e della vecchia. Offese gratuite che hanno scatenato una crisi di pianto alla gieffina subito dopo la diretta su Canale 5.

L’ex gieffino è amico di Samantha De Grenet

Conversando con Stefania Orlando in giardino, Samantha De Grenet ha parlato del suo problema con il peso per via della chemioterapia a cui si è sottoposta per il tumore al seno. Tale dichiarazione ha peggiorato ancora di più la situazione di Antonella Elia agli occhi del pubblico televisivo e social.

Non tutti sanno che Filippo Nardi ha un’amicizia speciale con la soubrette romana, l’unica persona che lo ha difeso a spada tratta quando è stato squalificato per linguaggio sessista. Per tale ragione, ora il conte inglese ha voluto bocciare il comportamento dell’opinionista nei confronti dell’amica.

Filippo Nardi contro Antonella Elia: il motivo

Nello specifico, attraverso il suo profilo Instagram, Filippo Nardi ha deciso di rispondere ad un sondaggio sul comportamento di Antonella Elia al Grande Fratello Vip 5. Nel dettaglio, l’ex gieffino l’ha definita “invidiosa e sola”, mentre parlando del suo attacco nei confronti di Samantha De Grenet come vergognoso. Infine, ha chiuso il suo intervento così: “Lei è paladina delle donne? Ma mi faccia il piacere!”.

Oltre al conte inglese, anche un altro ex concorrente del reality show, Salvo Veneziano ha detto la dua sull’opinionista. Filippo Nardi ha successivamente infierito contro la Elia mostrando un vecchio spot pubblicitario in cui lei era la testimonial di una nota marca di assorbenti (Lines) rilanciando così: “Preferisco la regina del Gorgonzola a quella degli assorbenti”. Ecco il video in questione che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network: