Adriana Volpe rompe il silenzio sul marito: “La verità è che sono sempre stata sola…”

Nel corso di un’intervista con il magazine Chi, Adriana Volpe ha deciso di fare un po’ di chiarezza in merito alla difficile situazione che sta vivendo con il marito. Che tra i due ci siano dei problemi è un fatto abbastanza noto da mesi.

Ad ogni modo, nessuno dei due aveva mai parlato apertamente prima d’ora della questione non facendo comprendere ai fan come stessero davvero le cose tra loro. Adesso, però, tutti i nodi stanno pian piano venendo al pettine.

Le confessioni di Adriana Volpe sul marito

Adriana Volpe si è lasciata molto andare ai microfoni del magazine di Alfonso Signorini, sta di fatto che ha parlato anche della delicata questione che riguarda suo marito. Lei e Roberto Parli hanno dei problemi da diversi mesi che, purtroppo, li hanno costretti ad un allontanamento. Non è chiaro se questa sia una condizione definitiva o temporanea, ma la certezza è che tra i due ci sono dei problemi. La donna, infatti, durante l’intervista ha chiarito di vivere una situazione molto complicata.

In seguito, ha aggiunto un concetto che è sembrato palesare con chiarezza la situazione. La Volpe ha ammesso di aver maturato il concetto secondo cui è sempre stata sola con Giselle, sua figlia di 9 anni. Escludendo suo marito dalla lista, dunque, pare proprio che la donna abbia compreso che il compagno che ha scelto per la vita non si è rivelato all’altezza delle sue aspettative.

Astio con Stefania Orlando? La verità

In ogni caso, Adriana Volpe non è voluta entrare nel merito delle vicende inerenti suo marito ed è passata alla trattazione anche di altre tematiche. Nello specifico, ha parlato del GF Vip e di alcuni pettegolezzi diffusi in queste settimane. In particolar modo, si è vociferato circa un astio pregresso tra la Volpe e la Orlando. La protagonista dell’intervista, però, ci ha tenuto a smentire categoricamente questo pettegolezzo asserendo che tra le due non ci sia affatto del risentimento, anzi.

Tra loro c’è una bella amicizia, sta di fatto che Stefania, prima di entrare in casa, ha chiesto alla sua amica qualche dritta. Infine, Adriana ha commentato anche la sua recente esperienza ad Ogni Mattina ed ha detto di non vedere l’ora di tornare in onda, anche se non ci sarà più il suo accompagnatore Alessio Viola. Quest’ultimo, infatti, sarà impegnato in altri progetti.