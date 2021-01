GF Vip, Tommaso Zorzi al veleno contro Dayane Mello: “Non fare la vittima”

Tommaso Zorzi contro la modella brasiliana

Una Epifania abbastanza movimentata quella che ha passato Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5. La modella, al centro delle polemiche per via dei voti che arrivano dal Brasile, ha avuto la peggio durante la consegna della tradizionale calza della befana. Infatti, oltre a ricevere delle critiche da parte di Stefania Orlando, l’ex si Stefano Sala ha dovuto fare i conti anche con Tommaso Zorzi.

Il rampollo meneghino ha seguito il pensiero di Andrea Zelletta che, dandole del carboncino le ha detto di essere una persona incoerente. Parole che non sono state digerite dalla diretta interessata, a quel punto l’influencer milanese ha ribattuto così: “Non fare la vittima…”. Ma non è finita qui, subito dopo anche altri gieffini hanno caricato contro la donna.

Grande Fratello Vip 5: quasi tutti contro Dayane Mello

In occasione della festa dell’Epifania gli autori del GF Vip 5 hanno pensato ad un gioco per creare delle nuove dinamiche tra gli inquilini. In pratica, Stefania ed Andrea hanno letto un comunicato dicendo agli altri che ognuno di loro doveva assegnare dei zuccherini o del carbone ad ogni compagno, motivando le proprie ragioni. I gieffini però, erano obbligati a utilizzare i seguenti aggettivi: “Ipocrita, incoerente, doppiogiochista pettegola, leale, generoso, sincero, simpatico e affidabile”.

Dayane Mello ha ricevuto del carbone da parte della Orlando dicendole di essere una persona che fa doppio gioco. Subito dopo la modella brasiliana ha ricevuto del carbone anche da Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. La 31enne ci è rimasta male, di conseguenza il rampollo milanese ha replicato così: “Stai raccogliendo quello che hai seminato“.

Dayane Mello reagisce male, la Salemi la stronca

Dopo questo botta e risposta gli animi al Grande Fratello Vip 5 si sono surriscaldati. Nello specifico, Dayane Mello si è mostrata contrariata alla risposta di Tommaso Zorzi, ribatte do così: “Ma cosa dici”. La modella brasiliana è apparsa molto amareggiata per le critiche, tuttavia i concorrenti hanno continuato il gioco fino alla fine.

Ma ad affondare definitivamente l’ex di Stefano Sala è stata Giulia Salemi, sempre più presa da Pierpaolo Pretelli. L’influencer italo-persiana ha consegnato del carbone alla 31enne giustificandosi in questo modo: “Ti do quello dell’ipocrisia, perchè mi hai parcheggiato come una Ferrari”.