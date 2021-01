Ariadna Romero sbugiarda Pierpaolo Pretelli: “Ecco perché ci siamo lasciati, non lo voglio nella mia vita” (VIDEO)

Ariadna Romero ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha parlato dei reali motivi per cui è finita con Pierpaolo Pretelli. La donna ha detto di essere ancora molto legata all’attuale concorrente del GF Vip, tuttavia, non ha potuto negare alcuni comportamenti assolutamente errati assunti dal suo ex.

Nello specifico, la protagonista ha svelato di essere stata lasciata in un modo parecchio inaspettato. Inoltre, pare ci sia di mezzo anche la partecipazione del ragazzo a Temptation Island e Uomini e Donne. Vediamo tutti i dettagli.

Ecco perché Ariadna e Pierpaolo si sono lasciati

Nel corso dell’intervista con i giornalisti di Casa Chi, Ariadna Romero ha svelato i motivi per cui è finita con Pierpaolo Pretelli. Con la voce rotta dall’emozione, la ragazza ha ammesso di aver sofferto molto. Ad ogni modo, la crisi con l’ex velino è nata a maggio e in seguito agli screzi, la Romero ha ammesso di essere volata a Miami. Successivamente, però, Pretelli l’ha raggiunta per poter parlare e chiare con lei. In tale occasione i due hanno avuto una discussione molto accesa.

Al termine dello screzio, la modella ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio sul cellulare proveniente dalla fidanzata di un amico di Pretelli. Il senso dell’SMS era quello di interrompere la loro relazione. La mancanza di attributi mostrata da Pierpaolo, dunque, ha molto ferito la donna. In ogni caso, dopo di versi mesi i due sembravano essersi riappacificati ma, come un fulmine a ciel sereno, il gieffino le ha detto che sarebbe andato a Temptation Island.

La Romero rifiuta le avances di Pretelli

Questa presa di posizione, naturalmente, ha interrotto definitivamente il rapporto tra Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli. Dopo tale esperienza, infatti, l’ex velino ha provato a tornare con la donna ma, ricevendo da lei un rifiuto, ha deciso di tentare anche la strada di Uomini e Donne. Solo in terzo luogo, dunque, è sopraggiunta l’esperienza del GF Vip. In virtù di tutte queste situazioni, quindi, Ariadna è giunta alla conclusione di non volere un uomo come lui al suo fianco.

Come padre e come persona Pretelli sarà sicuramente eccezionale, tuttavia, come compagno non è adatto per stare accanto alla modella. Nel corso dell’intervista, poi, la Romero ha parlato anche del rapporto con Giulia e con Elisabetta. Su quest’ultima ha speso solo parole positive dipingendo la showgirl come la punta di diamante del reality show. Sull’influencer, invece, ha detto che bisogna attendere per capire come andrà a finire.