Giulia Salemi fuori di seno al Grande Fratello Vip: incidente in diretta (FOTO)

Giulia Salemi protagonista del GF Vip 5

In occasione del 31esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì scorso, Giulia Salemi è dotata una delle protagoniste assolute. In primis si è parlato del flirt nato nella casa più spiata d’Italia con Pierpaolo Pretelli, subito dopo la discussione con Dayane Mello e poi la lettera del padre.

Per concludere, l’influencer italo-persiana è stata vittima di un incidente imbarazzante, che l’ha messa in grosse difficoltà davanti a milioni di telespettatori. Di cosa si tratta? Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nella prima puntata del 2021.

GF Vip 5 : incidente bollente per l’influencer italo-persiana

Nello specifico, Giulia Salemi si era alzata in piedi per fare la sua nomination palese, ovvero davanti a tutti i coinquilini, quando si è resa conto che il suo abito stava per cedere. Con un gesto scaltro l’influencer italo-persiana ha immediatamente coperto tutto con le mani cercando di sistemarsi al meglio la parte superiore del vestito. Ci è mancato poco, però, rischiando di mostrare le sue grazie alla sua fiamma Pierpaolo Pretelli, agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5 e agli oltre tre milioni di telespettatori che seguivano in diretta il reality show.

Abbastanza imbarazzata, l’ex di Francesco Monte ha fatto finta di nulla continuando con la sua nomination, mentre il pubblico a casa si è riversato sui vari social network per condividere tale gag creando anche delle divertenti meme. (Continua dopo la foto)

Il vestito costoso di Giulia Salemi

Lunedì sera al Grande Fratello Vip 5 Giulia Salemi indossava un completo di Versace. Nel dettaglio, il vestito era composto da due pezzi, ossia un top e gonna ampia, nei toni del nero, bianco e giallo. Una mise super lussuosa. Nello specifico, il top costa 620 euro mentre la gonna 920. Per quanto riguarda le scarpe, l’influencer italo-persiana ha scelto per un paio di décolleté di vernice Le Silla che costano all’incirca di 546 euro.

Il medesimo outfit è stato scelto la scorsa estate dall’ex di Amici di Maria De, Elodie Di Patrizi durante la sua esibizione a Battiti Live. La scelta dell’influencer è piaciuta molto alle telespettatrici, sempre attento ai look che mettono in mostra i vari inquilini della casa più spiata d’Italia.