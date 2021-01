Cecilia Capriotti e Zorzi parlano di Pamela Prati, il GF bussa per zittirli: la reazione dei gieffini (VIDEO)

Cecilia e Tommaso parlano di Pamela Prati

Per chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che a dicembre Pamela Prati ha querelato Cecilia Capriotti perché in casa le ha dato del “caso clinico” ed ha rimproverato anche Tommaso Zorzi per la sua reazione al racconto dell’attrice.

Di recente, i due gieffini insieme a tutti gli altri inquilini dell’appartamento più spiato d’Italia hanno ricordato quando l’ex ballerina del Bagaglino è uscita dal GF Vip 1 chiedendo un taxi. Dopo tale argomento, i concorrenti hanno parlato della vicenda Mark Caltagirone e Pratiful. La Capriotti ha anche menzionato Rebecca e Sebastian, i due finti figli adottivi della Prati.

Al GF Vip 5 parlano di Pratiful

Parlando con tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5, Cecilia Capriotti ha detto che anche lei soffre di claustrofobia, ma mica va nell’acquario, vado in giardino se ha un attacco, ricordando l’episodio che ha visto protagonista la Prati.

“Comunque è stata eccezionale lei, la storia di Mark. Chi è che tiene in piedi una storia un anno? Si è parlato solo di quello. Ma quando ha detto che ha ripreso l’aereo perché loro le hanno dato la forza di superare quella paura? Lo sbaglio madornale che ha fatto è stato di coinvolgere i minori. Il bambino che recitava e fingeva che aveva un cancro, quella cosa è stata terribile. Però a Capri lei mi ha detto che ancora pensa che Mark Caltagirone esista”, ha dichiarato l’attrice romana.

La regia bussa per far cambiare discorso

Prima che la Cecilia Capriotti terminasse il suo discorso, ad un tratto qualche autore del Grande Fratello Vip 5 presente in regia ha fatto uno strano rumore, tipo bussare, e gli inquilini hanno immediatamente capito di dover cambiare argomento.

A prendere l’iniziativa ci ha pensato Stefania Orlando, che se fino ad un istante prima rideva di Pamela Prati e Mark Caltagirone, dopo il segnale del GF ha affermato: “E comunque Rosalinda ti sta bene questo maglioncino rosa. Te l’ha prestato Giulia vero? Quindi rosa è un colore che quest’anno va molto vero?“. Nuove querele in arrivo? A quanto pare, sembra proprio di sì. Ecco il video in questione che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social: