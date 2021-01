GF Vip, Samantha De Grenet stronca Giulia Salemi: “Aveva la coda di paglia”. Lei le dà dell’incoerente

Giulia Salemi contro Samantha De Grenet

In occasione della Festa dell’Epifania, gli autori si sono inventati un nuovo gioco per creare delle dinamiche tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Nello specifico, hanno dato loro degli zuccherini e del carbone a ciascuno di essi è loro lo dovevano consegnare ai coinquilini con tanto di motivazione.

Ad esempio, quando è stato il turno di Giulia Salemi quest’ultima ha dato del carboncino a Samantha De Grenet dandole dell’incoerente per già della nomination fatta lunedì sera. A quel punto, la soubrette appena ha avuto la possibilità di parlare con altri compagni d’avventura, riferendosi all’influencer italo-persiana ha detto: “Vuol dire che aveva la coda di paglia“. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto ultimamente.

Tensione al Grande Fratello Vip 5

Continuano i momenti di tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. In occasione dell’Epifania molti inquilini si sono resi conto che i loro rapporti non sono più come prima. A provocare una nuova polemica è quanto accaduto lunedì sera durante le nomination. In quell’occasione, Samantha De Grenet pescando la piramide con sfondo nero ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Giulia Salemi.

“L’unico motivo è che ultimamente non abbiamo parlato molto”, ha dato come giustificazione la soubrette romana. Ovviamente l’influencer italo-persiana non è rimasta a guardare, replicando in questo modo: “Me l’aspettavo”. Discussione ripresa in occasione del 6 gennaio sempre per volontà degli autori del reality show di Canale 5.

Carlotta Dell’Isola elogia Samantha, lei delusa da Giulia Salemi

Subito dopo, Carlotta Dell’Isola ha elogiato Samantha De Grenet in questo modo: “Sei reale, sei vera. Tu giochi a carte scoperte”. Di conseguenza, la diretta interessata ha detto che avrebbe potuto nominare Maria Teresa Ruta al posto di Giulia Salemi ma non l’ha fatto per uno scopo ben preciso.

“Ho trovato il gesto di lei di raccontarmi una cosa che poteva non dirmi. Ho premiato in quel caso l’onestà”, ha affermato la donna che lunedì sera è stata offesa da Antonella Elia. Ma la De Grenet è rimasta particolarmente colpita dalla critica che le ha rivolto la nuova fiamma di Pierpaolo: “Incoerente perchè mi ha nominato quando siamo state due giorni in cucurio”.