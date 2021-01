Filippo Nardi, bomba sul GF Vip: Briatore ha fatto squalificare Bettarini? Poi la clausola che nessuno sa (VIDOE)

Filippo Nardi si è lasciato molto andare durante una diretta Instagram con Maurizio Sorge ed ha fatto svariate confessioni sul GF Vip. Come è, ormai, noto a tutti, l’ex gieffino non è rimasto in buoni rapporti con la produzione a causa della squalifica.

A tal proposito, il protagonista ha aggiunto nuovi dettagli sulla vicenda, soffermandosi anche su una particolare clausola presente nel contratto sottoscritto con l’azienda. Inoltre, il conte ha sganciato anche una bomba sulla squalifica di Stefano Bettarini, che c’entri Briatore?

La clausola contrattuale del GF Vip che nessuno sa

L’astio che Filippo Nardi nutre verso il GF Vip è palese a tutti. Pertanto, durante la diretta di ieri con il giornalista Sorge, il protagonista ha fatto delle confessioni inaspettate. Il conte ha continuato a ribadire la sua posizione dicendo di ritenere di non aver fatto assolutamente nulla di male in quanto stava scherzando. A suo avviso, infatti, ci sono persone che hanno detto cose ben peggiori e non sono state lese da alcun provvedimento. In più, Nardi ha svelato una clausola contrattuale che prevedeva un accordo di collaborazione.

La produzione del reality show, infatti, avrebbe contattato Filippo per dare luogo ad una collaborazione reciproca, basata su di un dare e avere. Il reality si trovava in difficoltà durante questa edizione a causa della pandemia e del prolungamento delle puntate, per tale motivo, gli autori avrebbero chiesto anche il suo aiuto. Quando, però, il conte si è reso protagonista di quelle espressioni infelici, tutti i membri del cast gli hanno mentito.

Filippo Nardi sulla squalifica di Bettarini

Nello specifico, Filippo Nardi ha confessato che chiedeva spesso al GF Vip se stesse procedendo tutto bene e loro gli rispondevano in modo affermativo, senza avvisarlo della situazione. Pertanto, l’uomo ritiene che qualcuno abbia giocato sporco con lui, per tale motivo, potrebbe addirittura provvedere a sporgere una denuncia per diffamazione. In tema di squalifiche, Nardi ha tirato in ballo anche Stefano Bettarini, che ritiene essere stato anche lui vittima di un provvedimento troppo drastico.

A suo avviso, a decretare la squalifica dell’ex calciatore potrebbe essere stato qualcuno da “molto lontano”, ovvero, Flavio Briatore. Quest’ultimo, per evitare che potessero emergere i pettegolezzi inerenti il flirt con la Gregoraci, potrebbe aver invogliato la produzione a squalificare il concorrente. Naturalmente si tratta di supposizioni che, almeno per il momento, non hanno un riscontro certo.