Mamma di Pierpaolo manda un messaggio ad Elisabetta Gregoraci con un invito, colpo basso a Giulia? (FOTO)

In queste ore sul web sta impazzando lo screen di alcuni messaggi intercorsi tra la mamma di Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Nel dettaglio, la signora Margherita ha deciso di contattare la showgirl per farle dei sinceri complimenti.

Questo gesto, però, fatto in questo particolare momento, è stato interpretato da molti come una mancanza di rispetto nei confronti di Giulia Salemi. Pertanto, vediamo cosa si sono dette le due donne.

I messaggi tra la mamma di Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci

Che la mamma di Pierpaolo preferisse Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi è un fatto ormai acclarato. Seppur la donna non abbia mai palesato la sua preferenza pubblicamente, i suoi comportamenti sembrano essere alquanto palesi. Ad ogni modo, in queste ore, la donna ha dato un’ulteriore prova di quanto stimi profondamente la showgirl. Nello specifico, Margherita ha commentato al di sotto di un post della Gregoraci. Dopo essersi presentata, la donna si è voluta complimentare con le per la sua immensa bellezza.

In seguito, la signora in questione ha dichiarato di essere felice di ospitare a Maratea l’ex moglie di Flavio Briatore. La dama, inoltre, ha voluto porgere anche i suoi saluti a Nathan. Dopo pochissimo è sopraggiunta la risposta della showgirl, la quale si è detta lusingata dei complimenti. La showgirl, infatti, ha ringraziato calorosamente la sua interlocutrice e poi ha mandato i suoi saluti a Bruno. (Continua dopo la foto)

Mancanza di rispetto verso Giulia?

Elisabetta Gregoraci, però, non ha fatto alcuna menzione dell’invito che la mamma di Pierpaolo le ha implicitamente inviato. Ad ogni modo, in molti hanno interpretato il gesto della signora Margherita come un colpo basso ai danni di Giulia Salemi. In questo modo, infatti, è come se la donna avesse voluto rimarcare l’assoluta differenza che esisterebbe tra le due protagoniste.

Anche durante la diretta del GF Vip, Margherita aveva spiegato di reputare Elisabetta una donna molto dolce e matura, in quanto madre. Su Giulia, invece, non si è pronunciata affatto, lasciando intendere il suo palese disappunto. Ad ogni modo, l’influencer Amedeo Venza ha condiviso questo screen esprimendo il suo punto di vista. Il ragazzo ha chiarito che non ci vede nulla di male in questo scambio di messaggi. Il giovane, inoltre, ha taggato sia la madre di Pretelli sia il fratello in modo che, qualora ne sentano il bisogno, possano commentare l’accaduto.