Giacomo Urtis rivela: ecco le donne nella Casa che gli hanno chiesto dei ritocchi estetici

Appena eliminato dal Grande Fratello Vip, il chirurgo dei vip ha confessato che qualche donna nella Casa gli ha già chiesto di poter fare dei ritocchini estetici. Ecco di chi si tratta.

Giacomo Urtis, noto come il chirurgo dei vip, è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip inizialmente come ospite per poi rimanere come concorrente ufficiale. Nel programma ha instaurato un bel rapporto con tutti, alcuni li conosceva già da tempo, ma non si è esposto più di tanto. Per questo gli altri lo hanno sempre nominato e lunedì scorso il televoto lo ha eliminato definitivamente.

In una intervista a Casa Chi, nuovo format social di Alfonso Signorini, Giacomo Urtis ha parlato della sua esperienza nel programma dicendo che avrebbe voluto tenere il più possibile fuori il suo lavoro. Nonostante lui abbia provato a parlarne il meno possibile, alcune donne gli hanno chiesto alcuni interventi estetici dopo il reality. Chi sono?

“Richieste continue“, ha detto Urtis, da parte di Dayane Mello, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. La modella brasiliana vuole fare una liposuzione ma lui le ha detto che non ne ha assolutamente bisogno. Ma si sa ormai che lei è molto fissata con la linea, hanno fatto molto scalpore i suoi commenti sul fisico di Rosalinda e Mario. Stefania e Maria Teresa hanno chiesto consigli su che cosa possono fare ma anche in questo caso Urtis ha detto che stanno bene così. Alla fine cederanno lo stesso a qualche ritocchino per ringiovanirsi un po’?

Urtis vuole diventare donna?

Giacomo Urtis è stato coinvolto spesso da polemiche riguardo il suo lavoro, i suoi titoli di studio. Qualche mese fa ha anche creato scalpore la notizia che volesse cambiare sesso e diventare donna. Lui, però, ha ammesso di essersi divertito ad alimentare questa cosa con i giornali ma che non è assolutamente vero. Gli hanno chiesto del caso di Rodrigo Alves, con il quale ha anche avuto una relazione, e ha giocato un po’ sull’argomento, tutto lì.

Al Grande Fratello Vip ha avuto modo di spiegare il difficile rapporto con i genitori per la sua sessualità. Lui è stato sposato con una donna, poi ha rivelato di essere gay ma se con la mamma adesso è tutto a posto, con il papà non lo è affatto.