Giulia Salemi ammette: ‘Sto per innamorarmi di Pierpaolo’

L’influencer ha ammesso di essere davvero molto presa da Pierpaolo Pretelli. Ecco che cosa ha confessato nella Casa ad Andrea Zelletta

GF Vip: nuovo amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Quando Giulia Salemi è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip come nuova concorrente a percorso ormai ben avviato, c’era ancora quella situazione non chiara tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci.

Lui era molto preso da lei, ma lei ha messo dei paletti parlando di “amicizia speciale” e di non voler nessuna storia. A quel punto lui si è allontanato ed ha iniziato una bella amicizia con Giulia (che comunque ha innescato reazioni di gelosia in Elisabetta).

Con il passare delle settimane, con il ritiro volontario di Elisabetta Gregoraci, tra Pierpaolo e Giulia è nato qualcosa di più dell’amicizia e si sono baciati. Da quel momento hanno deciso di vivere questo nuovo sentimento in maniera molto libera. Tra i due ci sono discorsi importanti, sguardi, coccole e baci continui. Pierpaolo ha già avuto modo di dire in diretta che quello che sentiva per Elisabetta non è stato alimentato perchè non corrisposto. Con Giulia, invece, da un’amicizia sta nascendo qualcosa di più quindi è totalmente diverso.

Giulia: ‘Mi sto innamorando’

Giulia all’inizio del suo percorso ha stretto alcuni rapporti di amicizia e Alfonso Signorini provava ad alludere sempre a qualcosa di più, ma lei si arrabbiava perchè non era tornata al Grande Fratello Vip per cercare un’altra storia d’amore dopo il fallimento con Francesco Monte. L’influencer era decisa a fare un percorso del tutto personale, ma l’amicizia con Pierpaolo l’ha colta di sorpresa.

Parlandone in questi giorni ha detto di essere molto felice e di aver deciso di seguire l’istinto e il cuore. Poi, parlando con Andrea Zelletta ha rivelato qualcosa in più: “Il mio desiderio era quello di innamorarmi di nuovo, quel sentimento che ti fa battere il cuore, che ti fa andare a letto con il sorriso, ad oggi credo di esserci davvero vicina“.

L’ex tronista ha espresso la sua gioia per la coppia appena nata della Casa perchè vede un amore sincero. Dal web, invece, c’è qualche perplessità. Pierpaolo è un farfallone? Giulia ricerca sempre la storia d’amore per far parlare di sè? Non si contano, inoltre, i commenti di ironia e confronto tra Pierpaolo Pretelli e Francesco Monte. Voi che cosa ne pensate?