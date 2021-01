GF Vip, outfit: da dove vengono e chi paga gli abiti che i concorrenti indossano in puntata

Nel corso di questa edizione del GF Vip si sta molto parlando degli outfit che i vari concorrenti indossano durante le puntate del reality show. Molto spesso, infatti, abbiamo visto indossare vestiti costosissimi e finemente disegnati da stilisti importanti.

Per tale ragione, sono sorte spontanee delle domande: a chi appartengono tutti quegli abiti costosi e, soprattutto, chi è a pagarli? Stando a quanto emerso da una fonte vicina al reality, pare che il Grande Fratello c’entri ben poco. Vediamo tutti i dettagli.

Ecco chi paga gli outfit dei concorrenti del GF Vip

Tutti i fan del GF Vip avranno sicuramente notato gli outfit esuberanti indossati dai vari concorrenti del reality durante le puntate. Ebbene, tutti quei vestiti vengono scelti dai singoli protagonisti prima di entrare nella casa. A consigliarli nella scelta ci sono persone di loro fiducia, magari esperti nel settore della moda. Ogni concorrente ha la possibilità di portare all’interno della casa un tot di look. Nel caso in cui la permanenza dovesse protrarsi più del dovuto, poi, i protagonisti riceveranno dai loro cari altri vestiti da indossare.

Gli outfit indossati, però, non sono sponsorizzati dal reality show. Tutti gli indumenti, infatti, sono di proprietà dei vip, pertanto, vengono anche pagati da loro. In alcuni casi, inoltre, è possibile anche noleggiare un abito solo per una serata e poi restituirlo. Anche in questo caso, però, è il concorrente stesso a pagare per poter usufruire di questo servizio.

Gli abiti più costosi indossati

Il GF Vip, dunque, non c’entrerebbe assolutamente nulla con la scelta degli outfit dei vari protagonisti. Ognuno è libero di indossare ciò che ritiene più opportuno e ciò che, naturalmente, rientra nelle proprie possibilità. La produzione, invece, ha delle sponsorizzazioni, sta di fatto che in casa vengono introdotti oggetti e indumenti particolari che, per contro, sono frutto di collaborazioni tra aziende. Questo è il caso di tute, t-shirt, abbigliamento da casa e altro.

Tra gli abiti più costosi indossati dai concorrenti troviamo: Giulia Salemi che ha indossato un bustino da oltre 3000 euro, Sonia Lorenzini, invece, ha fatto il suo ingresso con un abito da quasi 2600 euro. Per non parlare di Elisabetta Gregoraci, che ha messo molti abiti di Elisabetta Franchi o un maglione di Bottega Veneta da 1300 euro. Sempre Giulia, in un’altra puntata ha indossato un dress di Saint Laurent da quasi 2500 euro.