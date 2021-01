Il Paradiso delle signore anticipazioni 11 gennaio: Adelaide riceve una notizia preoccupante

Le anticipazioni della puntata di lunedì 11 gennaio 2021 del Paradiso delle signore rivelano che Salvatore sembrerà sempre più intenzionato a fare di tutto per conquistare il cuore di Gabriella di nuovo. Il giovane, dopo aver scoperto la verità sulla lettera, si convincerà di avere ancora delle chance con lei.

Beatrice, intanto, si accingerà a cominciare il suo nuovo lavoro e al magazzino e il primo corso alla scuola serale, mentre Adelaide riceverà una preoccupante notizia. Gli affari di Umberto, intanto, subiranno una battuta d’arresto in quanto Arturo non si lascerà abbindolare da lui.

Anticipazioni 11 gennaio: Salvatore rivuole Gabriella

Nel corso della puntata di lunedì 11 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore sarà sempre più convinto che le cose sarebbero andate diversamente se Gabriella avesse letto la lettera a suo tempo. All’epoca, infatti, la madre del ragazzo la nascose impedendo alla fanciulla di poter prendere visione dei sentimenti del suo ex. Questo, dunque, contribuì a spingerla tra le braccia di Cosimo. Amato sarà sempre più convinto di questo pensiero, pertanto, farà di tutto per riuscire a riconquistarla.

I suoi amici Laura e Marcello, invece, non sembreranno essere molto della sua stessa opinione. I due cominceranno a temere che il giovane possa finire per farsi di nuovo del male, pertanto, faranno di tutto per provare a dissuaderlo dalle sue intenzioni. L’impresa, però, si rivelerà più ardua del previsto, in quanto Salvatore sarà parecchio determinato. In tutto questo, però, resta da capire quale sia il punto di vista di Gabriella in merito.

Adelaide preoccupata al Paradiso delle signore

La Rossi sembrerà intenzionata a gettarsi il passato alle spalle. La fanciulla ha, ormai, accettato la proposta di matrimonio di Cosimo, pertanto, sarà intenzionata a portare a termine la parola data. Salvatore, però, non si arrenderà facilmente. Riuscirà il giovane Amato a sabotare le nozze? Nel frattempo, Arturo Bergamini comprenderà il doppio gioco di Umberto e subito renderà palese la situazione.

Adelaide, dal canto suo, riceverà una notizia che la turberà non poco, in quanto si tratterà di una vicenda abbastanza delicata. Beatrice, invece, nell’episodio dell’11 gennaio, si accingerà a vivere il suo primo giorno di lavoro come segretaria di Luciano al Paradiso delle signore. La donna, inoltre, comincerà anche la prima lezione alla scuola serale e tutto sembrerà procedere per il verso giusto.