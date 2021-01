L’Isola dei Famosi 2021: conduttrice, inviato, già scelti due concorrenti

Il reality si sta preparando a tornare in onda. Pare siano già stati scelti due concorrenti. Ecco di cosa si tratta

L’Isola dei Famosi torna tra qualche mese: le prime notizie

Dopo numerosi intoppi, rinvii e indecisioni, pare che tutto sia pronto per un’altra edizione de L’Isola dei Famosi. Qualche tempo fa Alessia Marcuzzi ha lasciato la conduzione convinta di non aver più nulla da dare al programma. Sembra che Mediaset, dopo tanto tempo, sia convinta a tornare con il reality con al timone Ilary Blasi.

La pandemia da Coronavirus aveva messo in dubbio la location, ma il reality rimarrà in Honduras. L’inviato sarà Alvin, volto molto amato della tv che ha già ricoperto quel ruolo più volte con grande successo. Tra i due, inoltre, c’è una grande affinità avendo già lavorato insieme.

L’Isola dei Famosi tornerà dopo la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip e dopo il Festival di Sanremo. Quindi probabilmente vedremo il reality in onda dopo la metà di marzo. In queste settimane qualcuno si è candidato e sono uscite delle voci su alcuni possibili partecipanti. Ecco qui di seguito di chi si tratta.

Scelti già due concorrenti?

In queste ore TVBlog ha rivelato che due concorrenti sarebbero già stati scelti. Si tratta di Asia Argento e Brando Giorgi. La prima è stata coinvolta in questi mesi in tv da molte vicende, una su tutte i dissapori con l’ex Morgan. Pare che sia già tutto deciso ma che ci siano ancora da ultimare alcuni dettagli del contratto, probabilmente sul compenso. Mentre Brando Giorgio è un noto attore. Lo abbiamo visto in Incantesimo, Vivere, Centovetrine, Don Matteo e in altri film e progetti televisivi. Queste indiscrezioni saranno confermate? Che cosa ne pensate di loro come naufraghi?

Nel frattempo ci sono ancora voci che vorrebbero in Honduras anche Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli direttamente da Uomini e Donne (ex frequentazioni di Gemma Galgani). Ma abbiamo letto anche i nomi di Andrea Cerioli, Marco Baldini, Luigi Oliva, Alessandra Canale e Pietro Delle Piane si è proposto. Secondo lui sarebbe ottimo poter allontanarsi dall’Italia dopo Temptation Island e la storia finita male con Antonella Elia. Ma è ancora presto, sicuramente sapremo di più nelle prossime settimane.