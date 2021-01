Oroscopo 8 gennaio 2021: ripresa per Ariete, momento di crescita per Capricorno

L’Oroscopo dell’8 gennaio annuncia una bella ripresa per i nati sotto il segno dell’Ariete. I Capricorno, invece, vivranno un momento di crescita interiore e anche professionale. Toro e Acquario un po’ inquieti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Momento di grande ripresa sia in campo emotivo sia professionale. Coloro i quali hanno lavorato duramente per ottenere dei risultati, potranno godere del giusto riconoscimento. Anche in campo sentimentale c’è una bella ripresa, specie per le coppie che, di recente, hanno avuto dei problemi.

Toro. Periodo molto delicato per quanto riguarda le relazioni. I nati sotto questo segno potrebbero assumere un comportamento ostile e provocatorio e generare, di conseguenza liti molto accese. Se questo non è il vostro obiettivo, allora è meglio parlare il meno possibile. Anche sul lavoro, non esponetevi troppo.

Gemelli. Nulla cade dal celo e nulla è dovuto nella vita, pertanto, se volete qualcosa lottate per riuscire ad ottenerla. L’Oroscopo dell’8 gennaio vi anticipa che potrebbero nascere delle divergenze in campo professionale, pertanto, mantenete la calma e cercate di affrontare tutto con razionalità.

Cancro. In questi giorni avrete la possibilità di riflettere su alcune questioni della vostra vita e potrete prendere delle decisioni interessanti. In campo professionale ci sono dei miglioramenti, ma dovete essere pazienti. Sul fronte amore, preparatevi a delle interessanti novità.

Leone. Se la vita si diverte a mettervi alla prova, voi non abbattetevi e reagite con ottimismo. Presto la situazione andrà verso un miglioramento, ma prima sarà opportuno superare ancora delle piccole sfide. In amore ricordate che non vince chi fugge, ma chi ama.

Vergine. Periodo un po’ agitato per voi. Cercate di mantenere la calma e di non incorrere in discussioni troppo accese senza un reale motivo di fondo. In campo sentimentale vi sentite appagati, anche se il fine settimana potrebbe riservare qualche controversia. Sul lavoro, invece, mantenete un profilo basso, non è il momento di esporsi.

Previsioni 8 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Risolvete tutte le questioni in sospeso entro la fine della settimana e liberatevi delle energie negative. A partire dalla prossima settimana ci sarà un netto miglioramento, specie per quanto riguarda il lavoro. Accogliete di buon grado le novità che si presenteranno lungo il vostro cammino.

Scorpione. La Luna entra nel vostro segno e questo vi dona una forte scarica emotiva e passionale. I rapporti di coppia potrebbero rivelarsi molto intensi, anche quelli appena nati potrebbero darvi l’impressione di essere molto più importanti. Non prendete decisioni serie sotto questo flusso perché siete poco razionali.

Sagittario. L’Oroscopo dell’8 gennaio 2021 vi esorta ad aprirvi a nuove conoscenze. Se siete single, questo è il momento opportuno per cimentarvi in un nuovo rapporto. Siete passionali e spiritosi, qualità che verranno sicuramente apprezzate parecchio dalle persone che vi circondano.

Capricorno. Momento di crescita per voi. In questo periodo vi sentite in una fase di transizione. Talvolta non sapete quale direzione prendere, mentre altre volte potreste avere un quadro molto più nitido della situazione. Sul lavoro siete molto creativi ed esuberanti, riuscirete certamente a farvi notare.

Acquario. Oggi correrete il rischio di assumere degli atteggiamenti ostili. Le discussioni non nascono solo dalle parole, ma anche dai silenzi. Pertanto, se ci sono cose che non vanno cercate di esprimerle con chiarezza e tranquillità. Evitate di prendere decisioni importanti in quanto non siete molto ottimisti in questo momento.

Pesci. In certi casi è opportuno non cambiare la strada vecchia per quella nuova. Questo è un momento di ripresa per voi, sia lavorativo sia sentimentale, pertanto, non smuovete troppo le acque. Continuate sul percorso che avete intrapreso e cercate di essere un po’ più ottimisti.