Natalia Paragoni manda un aereo al GF Vip per Andrea Zelletta: il messaggio

Natalia Paragoni ha mandato un aereo al suo fidanzato per mandargli un messaggio molto chiaro. Ecco di cosa si tratta e le reazioni in Casa.

GF Vip: Natalia Paragoni diffida il programma

Il pubblico di Canale 5 ha conosciuto Andrea Zelletta a Uomini e Donne due anni fa quando la redazione lo ha scelto come tronista. Lui ha notato subito Natalia Paragoni che corteggiava Ivan Gonzalez e l’ha convinta a corteggiare lui. Alla fine l’ha scelta e tra loro è nata una bellissima storia d’amore. Sono andati a convivere dopo pochissimo tempo e adesso sono tornati in tv perchè lui è un concorrente del Grande Fratello Vip.

Non è stato facile per loro da quando Andrea è nel programma. All’inizio Natalia ha deciso di farsi da parte per non influenzare il percorso del fidanzato, ma sono uscite molte cose negative. Mesi fa una ragazza ha accusato Andrea di aver tradito la fiducia di Natalia cercando lei sui social cercando di incontrarla. Poi è uscita la voce che Natalia potrebbe aver tradito Andrea la scorsa estate in una vacanza a Capri.

Dopo le voci, due incontri tra di loro nella Casa, pianti di lui e sfoghi di lei sui social, Natalia ha deciso di non andare più nel programma e di mandare una diffida. Non vuole più che si parli del presunto tradimento perchè a suo dire è una grande stupidaggine. Ad ogni modo, dopo la crisi di Andrea, lui le ha rinnovato il suo grande amore e lei ha deciso di mandargli addirittura un aereo.

Arriva un aereo per Andrea da Natalia

Nella mattinata del 7 gennaio i concorrenti della Casa sono stati sorpresi da alcuni messaggi portati dai soliti aerei. Il primo era per Giulia, il secondo per Pierpaolo. Per entrambi messaggi molto positivi da parte dei loro fan. Il terzo aereo, invece, è stato mandato proprio da Natalia Paragoni per Andrea Zelletta.

I concorrenti che erano in giardino hanno iniziato ad urlare per chiamare Andrea, impegnato a fare qualcos’altro, e lui è corso immediatamente fuori. Per lui questo messaggio: “AZ noi più forti di tutto, ti amo, Naty“. Andrea ha guardato questo striscione con le lacrime agli occhi e ha risposto più volte di amarla tanto anche lui. I ragazzi più vicini ad Andrea sono stati molto felici per lui e lo hanno abbracciato, oltre a ringraziare e fare i complimenti a Natalia. Tutto è bene quel che finisce bene?