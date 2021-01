Alberto Matano decide di esporsi “Ho una relazione importante da qualche anno e…”

Alberto Matano conduttore in solitaria de La vita in diretta

Dopo l’esperienza in coppia con Lorella Cuccarini, dallo scorso settembre Alberto Matano è alla guida solitaria de La vita in diretta. Il 2020 è stato un anno molto difficile per lui non solo per la pandemia in corsa, ma anche per i rapporti conflittuali con la collega romana. La nuova prof di ballo di Amici di Maria De Filippi, infatti, a giugno prima di lasciare lo storico rotocalco ha inviato una lettera aperta.

In essa, l’ex ballerina ha accusato il giornalista calabrese di essere maschilista e pieno di ego. Nel frattempo, i fan dell’ex volto del Tg1 vogliono sapere più su di lui, su come vive, su chi frequenta e, soprattutto, su una possibile fidanzata oppure se le voci di una sua presunta omosessualità sono vere. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato di recente il professionista Rai.

A La vita in diretta ospite Massimo Cannoletta de L’Eredità

Di recente, Alberto Matano ha ospitato a La vita in diretta il campione de L’Eredità, Massimo Cannoletta. Quest’ultimo, dopo aver trionfato e giocato per un paio di mesi, ha deciso spontaneamente di lasciare il game show di Rai Uno. Prima dell’Epifania, il giornalista calabrese gli ha chiesto, la sua esperienza nel programma di Flavio Insinna.

“Senti nostalgia de L’Eredità? Ora che sta per andare in onda, non pensi che saresti potuto essere ancora lì?”, ha detto l’ex mezzo busto del Tg1. A quel punto il diretto interessato ha risposto così: “No! Ho già dato”.

Alberto Matano ammette di avere al fianco una persona

Chi conosce Alberto Matano sa perfettamente che è una persona molto riservata, infatti difficilmente parla si sé. Tuttavia, in una recente ospitata a Domenica In, la dua cara amica Mara Venier, gli ha chiesto della sua vita privata e lui le ha risposto in modo inaspettato.

“Non amo parlare della mia vita privata. Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante”, ha dichiarato l’ex collega di Lorella Cuccarini nel rotocalco pomeridiano di Rai Uno. A quel punto, per pudore e rispetto, la conduttrice veneziana non ha voluto approfondire la vicenda.