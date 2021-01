GF Vip aereo per i Gregorelli, Giulia Salemi sbotta: “Hai preso pali su pali, è una vendetta…” (VIDEO)

In queste ore, i concorrenti del GF Vip sono stati spiazzati dall’arrivo di alcuni messaggi dall’esterno, tra cui un aereo per i Gregorelli. Pierpaolo si è accinto ad uscire in giardino per leggere il contenuto ed è rimasto alquanto spiazzato.

Dopo poco, anche Giulia Salemi non ha potuto fare a meno di commentare quanto accaduto dipingendo questo gesto come una sorta di “vendetta”. La ragazza, inoltre, non è riuscita a nascondere un po’ di fastidio. Vediamo tutto nel dettaglio.

L’aereo sui Gregorelli inasprisce gli animi al GF Vip

Sulla casa del GF Vip è volato un aereo per i Gregorelli con su scritto: “EG ti amiamo, TZ vinci per noi, 100k Gregorelli”. Il messaggio è stato un chiaro riferimento al fatto che fuori ci sono ancora moltissimi fan appartenenti al club dei Gregorelli e non dei Prelemi. Pierpaolo ha ringraziato, ma dopo poco ha riflettuto un po’ più a fondo sulla questione e si è parecchio oscurato. Da tale testo si evince chiaramente che molti fan si sono schierati dalla parte di Elisabetta e non da quella di Pretelli.

Questa presa di posizione ha indisposto il concorrente e anche Giulia Salemi ci è andata giù in modo pesante. L’infleuncer, infatti, ha detto di reputare alquanto strana la scelta di appoggiare la showgirl invece dell’ex velino. Solitamente, infatti, i fan si legano maggiormente alla persona che ha investito più sentimenti in una coppia e non a quella che ha sempre rifilato due di picche. (Clicca qui per il video)

Le stoccate di Giulia a Pierpaolo

A quel punto, allora, Giulia ha rincarato la dose ponendo l’accento sul fatto che Pierpaolo avesse ricevuto pali su pali da Elisabetta. Per tale motivo, non si spiega come sia possibile che il pubblico si sia schierato in questo modo. Dopo le frasi pungenti della Salemi, Pretelli ha fatto altre riflessioni ed ha ammesso di avere dei sospetti. L’aereo volato sulla casa del GF Vip sui Gregorelli ha acceso un campanello d’allarme nel concorrente.

Nello specifico, l’ex velino ha cominciato a credere che da fuori Elisabetta abbia potuto raccontare una versione dei fatti differente rispetto a quanto accaduto realmente. Per questa ragione, nel caso in cui dovessero esserci delle situazioni da chiarire, Pierpaolo lo farà sicuramente quando ne avrà l’occasione. Giulia, dal canto suo, malgrado abbia cercato di mantenere contegno, non ha potuto far a meno di lasciar trasparire dalle sue espressioni un velo di rammarico.