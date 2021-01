Arriva Uomini e Donne Vip? “In onda in prima serata con Giulia De Lellis” (FOTO)

Uomini e Donne potrebbe diventare Vip. L’influencer Amedeo Venza ha diffuso la notizia secondo cui dietro le quinte di Mediaset si starebbe pensando di dare luogo ad una variante dello storico talk show di Canale 5.

In questo caso, però, i protagonisti alla ricerca del tanto agognato amore non sarebbero persone comuni, bensì, dei personaggi popolari. In queste ore si stanno diffondendo diverse indiscrezioni a riguardo. Vediamo tutto quello che è emerso.

Le indiscrezioni sulla variante Vip di Uomini e Donne

Amedeo Venza, sul suo profilo Instagram, ha sganciato una pesante bomba su Uomini e Donne, in quanto ha palesato l’ipotesi di dare luogo ad una variante Vip. Da dopo il primo lockdown, i cambiamenti che sono stati apportati al talk show pomeridiano sono stati davvero molteplici. Come aveva già dichiarato Maria De Filippi in una precedente intervista, lei stessa si annoia ad assistere sempre alle stesse dinamiche. Questo, dunque, sembrerebbe essere il motivo dei tanti cambiamenti inseriti nelle sue trasmissioni.

Ad ogni modo, quello che potrebbe accadere prossimamente è un qualcosa di davvero atipico e inaspettato. Nello specifico, pare che dietro le quinte di Mediaset, Maria e company starebbero vagliando l’ipotesi di creare una variante con personaggi famosi del talk show. Una variazione di questo genere, ovviamente, implica anche la necessità di prendere in considerazione alcuni cambi di programma.

Prima serata con Giulia De Lellis

In particolar modo, pare che si potrebbe dare luogo ad una versione di Uomini e Donne Vip che andrebbe in onda in prima serata su Canale 5. Nel programma potrebbe far parte anche Giulia De Lellis. Quest’ultima ha di recente debuttato insieme a Gemma Galgani come conduttrice del programma Giorti, che è stato declassato su Witty Tv. Al momento, non è chiaro il ruolo che ricoprirebbe la ragazza. Potrebbe essere una tronista, una corteggiatrice, oppure ricoprire un altro ruolo particolare inventato ad hoc per la nuova edizione del programma.

La notizia, naturalmente, non è ancora ufficiale, pertanto, adoperare il condizionale è assolutamente d’obbligo. Tuttavia, una volta diffusa questa notizia, Amedeo Venza ha avviato anche un sondaggio per capire quale sia il punto di vista delle persone in merito a questa ipotetica novità. Ebbene, la maggior parte dei telespettatori si è schierata dalla parte di coloro che vorrebbero vedere questo cambiamento, pertanto, non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà.