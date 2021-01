Uomini e Donne spoiler puntata odierna: Roberta e Riccardo a gonfie vele, Davide corre da Beatrice

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, venerdì 8 gennaio, continueremo ad assistere alle vicende che riguardano il trono classico e over del programma. Dopo aver ampiamente discusso di Gemma e Maurizio, che ormai danno l’idea di essere una coppia consolidata, la conduttrice passerà a parlare anche di altri due esponenti del trono over, ovvero Roberta e Riccardo.

La conoscenza tra i due sta procedendo a gonfie vele, pertanto, non potranno fare a meno di mostrarsi estremamente soddisfatti durante la messa in onda. Al trono classico, invece, non mancheranno delle scottanti delusioni e delle scelte inaspettate. Ecco tutti i dettagli.

Nella puntata odierna: Riccardo e Roberta sempre più vicini

Il ritorno di Uomini e Donne dopo le feste natalizie è stato contraddistinto dall’arrivo di due ex volti del programma, ovvero, Sossio e Ursula, i quali hanno raccontato come stessero procedendo le cose tra loro. Successivamente si è parlato di Gemma e Maurizio. Malgrado tra i due le cose sono sembrate andare a gonfie vele, il cavaliere ha ricevuto la visita di una dama. Nella puntata odierna di Uomini e Donne scopriremo se il protagonista avrà deciso di accettare di conoscerla oppure no.

Restando sempre in tema di trono over, si parlerà anche di Roberta e Riccardo. I due sono tornati a frequentarsi, ma la loro conoscenza sembra sia costantemente minata dall’ombra di altre donne. Ad ogni modo, stando a quanto emerso dalle anticipazioni, pare che i due diranno di aver trovato finalmente un equilibrio. Per tale motivo, ammetteranno che la loro conoscenza stia procedendo a gonfie vele.

Liti e chiarimenti a Uomini e Donne

In merito al trono classico, invece, nella puntata odierna di Uomini e Donne vedremo che Davide darà luogo ad un’esterna molto toccante con Chiara. Tutti si mostreranno estremamente commossi da quello che vedranno, specie Gianni. Beatrice, chiaramente, rimarrà molto delusa dal suo comportamento, sta di fatto che deciderà di lasciare lo studio disperata. Il tronista, però, non ci penserà due volte e la seguirà per parlarle.

Sophie, invece, avrà modo di chiarire con Matteo dopo le discussioni avute nella precedente messa in onda. Il giovane si scuserà con lei e le farà anche una sorpresa. Per tale ragione, la fanciulla non potrà fare a meno di perdonarlo. Infine, Aurora e Giancarlo avranno un nuovo scontro, che verrà fomentato dai pungenti interventi di Gianni Sperti. Michele Dentice, invece, riceverà la visita di una nuova spasimante.