Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 8 gennaio: Beatrice lascia lo studio, Davide le dice bambina, Sperti piange

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione settimanale di Uomini e Donne. Ultimo giorno di messa in onda per il dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi visto la messa in onda da giovedì 7 gennaio 2021. Dopo tale appuntamento, il consueto palinsesto dello storico programma targato Fascino tornerà regolarmente da lunedì prossimo.

Nel frattempo, il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà modo, dopo la soap opera spagnola Una Vita, di vedersi un altro episodio. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios ? Per tutti gli spoiler dettagliati concesse dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono classico: Beatrice lascia lo studio, Davide le dice che è una bambina

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano che si parlerà anche di Davide Donadei e nel suo trono accadrà qualcosa di sconvolgente. Nonostante avesse la possibilità di realizzare un paio di esterne, il ragazzo ha deciso di portare solamente Chiara Rabbi. La loro uscita è stata davvero emozionante. Nello specifico, si è svolta nello studio del dating show di Maria De Filippi e, dalla redazione, la giovane ha fatto proiettare, attraverso un filmato, la stanza del tronista.

In studio si emozioneranno tutti e anche l’opinionista Gianni Sperti scoppierà a piangere. Dopo aver visionato tutto questo, Beatrice Buonocore ci rimarrà molto male, di conseguenza abbandonerà lo studio. Lui però non la seguirà perché, come dirà lui stesso, la corteggiatrice ha degli atteggiamenti da bambina. Le anticipazioni però, dicono che dopo uscirà per adare a riprenderla.

Trono over: Aurora Tropea discute di nuovo con Giancarlo

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano anche che subito dopo si tornerà a parlare del parterre senior. Sarà il turno di Aurora Tropea che ieri pomeriggio è stata di nuovo chiamata in causa da Gianni Sperti. Lo storico opinionista del dating show di Maria De Filippi si è scagliato contro la dama durante il turno di Gemma Galgani e Maurizio Guerci.

Nell’appuntamento odierno, la discussa dama avrà un ennesimo confronto con Giancarlo. Mentre, per quanto riguarda il cavaliere Michele Dentici, scenderà Salle scale una nuova spasimante per conoscerlo. La terrà? Per saperlo seguite la puntata in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45.