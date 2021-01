GF Vip, Tommaso Zorzi furioso con Mario Ermito: “Gli darei una testata”

Tommaso Zorzi vorrebbe dare una testata a Mario Ermito

Giovedì pomeriggio, nel daytime del Grande Fratello Vip 5 in onda su Canale 5 è stato fatto vedere il confessionale di Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, parlando con gli autori ha attaccato ferocemente il coinquilino Mario Ermito. Il rampollo meneghino non ha mai fatto mistero di non nutrire una particolare simpatia per l’attore, antipatia aumentata per certi atteggiamenti del nuovo arrivato all’interno della casa più spiata d’Italia.

Addirittura l’influencer milanese ha anche fatto una confessione scioccante sul gieffino, affermando che vorrebbe quasi dargli una testata. “E’ proprio sprecato…Fa proprio arrabbiare…Non lo vedo neppure bello sai? Gli darei una testata nel corridoio, però non posso…”, ha asserito il possibile vincitore del reality show di Canale 5. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Le dichiarazioni al veleno del rampollo nei confronti dell’attore

Subito dopo, Tommaso Zorzi sempre all’interno del confessionale ha detto altre cose su Mario Ermito. In un video trasmesso durante il daytime su Canale 5, i telespettatori hanno visto il rampollo meneghino innervosirsi per le dichiarazioni dell’attore. Nello specifico, quest’ultimo avrebbe detto in casa di essere una sorta di spirito libero. Per questo motivo, il noto influencer del Grande Fratello Vip 5 ha immediatamente fatto dell’ironia sulle parole del coinquilino.

Di conseguenza, il 25enne si è chiesto apertamente perchè non vada via: “Perchè non apre la porta rossa se ha questo valore della libertà? Perchè deve stare chiuso in una casa se ha questi valori? Ha scelto l’unico reality in cui non sei libero…”. Difficilmente I due gieffini possano stringere amicizia sia dentro che fuori l’appartamento più spiato d’Italia.

Tommaso Zorzi critica il look di Mario Ermito

La settimana scorsa, Mario Ermito ha anche indossato nella casa del Grande Fratello Vip 5 un paio di stivali e cappello da cowboy. Un look su cui il rampollo milanese Tommaso Zorzi giovedì pomeriggio durante il daytime su Canale 5 Vip ha fatto dell’ironia.

“Lui un cowboy? Non basta mettersi stivali e cappello…Sembra più un ronzino…”, ha affermato il 25enne stroncando apertamente l’attore. Nel prossimo appuntamento del reality show, il conduttore Alfonso Signorini mostrerà tali filmati al diretto interessato? Staremo a vedere, se si sicuramente ci sarà uno scontro in diretta sulla rete ammiraglia Mediaset.