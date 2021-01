GF Vip, Dayane Mello svela quello che è successo in confessionale: “Ho cambiato avvocato”

Dayane Mello cambia legale

Una delle protagoniste femminili del Grande Fratello Vip 5 è Dayane Mello, al centro delle polemiche per i voti a massa in suo sostegno che arrivano dal Brasile. La modella ultimamente è finita nel mirino degli altri inquilini della casa più spiata d’Italia, soprattutto in quello di Andrea Zelletta.

Il motivo? Perché davanti a milioni di telespettatori ha svelato che Natalia Paragoni lo avrebbe tradito con un altro durante una vacanza a Capri.

Di recente invece, l’ex di Stefano Sala si è lasciata sfuggire un’altra informazione abbastanza riservata, ma in questo caso si tratta di qualcosa che riguarda lei personalmente. Sembra infatti, che in un recente confessionale la concorrente del reality show di Canale 5 abbia cambiato avvocato. È stata lei stessa a riferirlo a Rosalinda Cannavò e Cecilia Capriotti. “Prima in confessionale ho cambiato avvocato. Ragazze fuori deve essere successo qualcosa, questo è sicuro, è capitata una cosa“, ha detto la sudamericana.

C’entra la diffida di Natalia Paragoni?

Ma per quale motivo Dayane Mello ha deciso di cambiare legale? Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5 i suoi fan hanno iniziato a fare delle ipotesi. Ad esempio, pensano che la modella brasiliana abbia ordinato di muovere delle azioni legali contro i detrattori che sui social network stanno attaccando la gieffina.

C’è da sottolineare che quando l’ex di Stefano Sala è uscita dal confessionale era abbastanza abbattuta, molto triste e probabilmente il cambio del suo avvocato ha a che fare con la diffida che le ha fatto Natalia Paragoni. Ebbene sì, pare che la compagna di Andrea Zelletta abbia preso provvedimenti nei confronti della sudamericana, o almeno questo ha lasciato intendere l’ex gieffina Sonia Lorenzini.

Lo sfogo di Dayane Mello

Nella giornata di giovedì, dopo essere uscita dal confessionale del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello ha avuto un crollo emotivo. Per questo motivo la modella brasiliana si è sfogata così: “Io non ho persone a cui chiedere aiuto. Non mi trovo con nessuna persona se non con mio fratello. Ho passato troppe cose in questi 3 anni e non sono stata bene. Sono stata molto male Samantha sai. Questi dolori, queste mancanze le sto accusando in questi anni. Sbalzi d’umore, sensazione di angoscia, non sono stabile e nemmeno serena”.