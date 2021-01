Andrea Zenga polemizza: “I bambini hanno bisogno di un padre e una madre”, Zelletta e Pierpaolo contrari

Zelletta da la paternale a Zenga

Giovedì pomeriggio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli hanno trascorso un po’ di tempo a cercare di convincere Andrea Zenga ad aprirsi. Ovvero hanno chiesto al gieffino ad avere un eventuale incontro col padre Walter.

Tra i tanti tentativi di convincere l’ex partecipante di Temptation Island Vip ad accettare una probabile visita dello sportivo nella casa di Cinecittà, il modello pugliese ha fatto un discorso sui padri. “Un bambino ha bisogno di entrambi, ha la mamma e il papà nella crescita. Ok che non hai mai avuto un padre, ma non è vero che non ti è mancato qualcosa. Serve un papà e una mamma. Pensa solo se vai a una festa, tutti hanno il papà e la mamma e tu torni a casa e hai solo la mamma”, ha dichiarato l’ex tronista.

Quest’ultimo ha detto che non bisogna sminuire l’importanza della mamma e del papà perché di questo ha bisogno un bambino, è così per natura. “Ho capito che dici che ci sono cose peggiori e problemi più gravi, ma la famiglia ha il suo valore e non sminuiamola”, ha concluso il fidanzato della Paragoni.

Il parere di Pierpaolo Pretelli

L’amico Pierpaolo Pretelli si è mostrato dello stesso parere di Andrea Zelletta. “Anche secondo me un figlio ha bisogno di entrambi. A livello di natura umana c’è il padre e la madre. Anche mio figlio, ok che siamo separati però dice sempre ‘il papà e la mamma’. Alla fine è tutta una questione di natura“, ha asserito l’ex Velino di Striscia la Notizia.

La replica di Andrea Zenga

Ma la paternale fatta da Pierpaolo e Zelletta non è piaciuta per niente ad Andrea Zenga. Infatti, il neo concorrente del Grande Fratello Vip 5 li ha rimproverati ribattendo così: “Ho un concetto un po’ diverso. Io di lui non ho niente e i genitori sono le persone che ti crescono. Ma voi parlate di famiglie del Mulino Bianco, mica è sempre così”.

Il gieffino ha detto che non è vero nulla perché a lui non gli è mancato proprio nulla, ha avuto tutto l’amore che gli serviva. “Poi non ho avuto mai un padre quindi non mi può mancare. Ci sono milioni di cose peggiori credetemi“, ha concluso il giovane.